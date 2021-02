Os usuarios de residencias galegas con covid baixan a 105 tras un día sen novos positivos

Unha semana despois de finalizar a campaña de vacinación na práctica totalidade das residencias de maiores de Galicia, o balance que fixo público este sábado a Xunta coa incidencia da pandemia nestes centros non suma ningún novo contaxio de covid-19 entre os usuarios, polo que o cómputo global continúa en descenso e colócase en 105.

Ademais, segundo consta na última actualización de datos, con cifras até as 18.00 horas do venres, esta baixada é posible porque outros nove anciáns que viven en xeriátricos recibiron o alta. En concreto, curáronse seis na residencia Mi Casa de Ferrol, dous no Fogar Santa María de Verín e un na residencia de Vilardevós.

No entanto, tamén se retiran da listaxe de positivos dous falecidos comunicados pola Consellería de Sanidade na noite do domingo: unha muller de 93 anos, usuaria do centro San José de Arzúa e outra, de 86, que procedía do Casón de Moeche.

Deste xeito, o centro con máis usuarios contaxiados é a DomusVi Laraxe, que se mantén con 46, seguida de Mi Casa de Ferrol, que descendeu a 18 maiores coa enfermidade. Tras estas, están o xeriátrico La Milagrosa da Coruña, con sete; DomusVi Carballo, con cinco; e o Fogar Residencial Xardín Castro Lareira de Salceda de Caselas, con outros cinco.

Con tres usuarios infectados están O Casón de Moeche e o Fogar Blanco Amor de Boborás. Con dous, a residencia de Carballeda de Valdeorras, DomusVi Larouco, a Quercus de Leiro, a de Viana do Bolo, a Mi Casa de Pazos de Borbén e a Vivenda Comunitaria Urzáiz de Vigo.

Finalmente, hai seis centros cun único ancián infectado: Vivenda Comunitaria de Vimianzo, o Hospital Asilo de Ribadeo, a San Bartolomeu de Xove, a Vivenda Comunitaria Sampedro da Merca, a de Vilar de Santos e Las Angélicas de Vigo.

TRABALLADORES

Pola súa banda, os traballadores con covid-19 en residencias de maiores redúcense a 54, tras un contaxio no centro Nnuestra Señora de las Virtudes de Pontedeume –o único que figura no parte deste sábado– e sete altas: dúas en Fogar Residencial de Cerdedo-Cotobade, unha no xeriátrico de Ortigueira, outro no Casón de Moeche, un na Mi Casa de Ferrol e un último na residencia 3ª Idade de Moledo.

Por tanto, entre as residencias con máis persoal contaxiado se atopan a DomusVi Laraxe, con nove casos; Quercus de Leiro, con seis; O Casón de Moeche, con cinco; A miña Casa Ferrol, San José de Arzúa, Nosa Señora do Carme de Sarria e As Angélicas de Vigo, con catro cada unha; e As Gándaras de Lugo, con tres. A estas súmanse outras 11 con dous ou un caso cada unha.

CENTROS DE DISCAPACIDADE

En canto aos centros de atención á discapacidade (CAPD) de Galicia, os usuarios infectados descenderon en dous tras as altas rexistradas na residencia Aspanaes, nas Pontes de García Rodríguez.

Así, este centro conta no balance deste sábado con catro casos activos de coronavirus, aos que hai que sumar os nove positivos de Pai Menni de Betanzos, sete en Juan Vidán Torres de Santiago e un na Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente.

Os traballadores dos CAPD con covid, con todo, mantéñense en oito: catro en Pai Menni, un en CAPD A Coruña, un en CAPD de Sarria, un en Aspanaes das Pontes e outro en DomusVi Bóveda.