La USC testará su vacuna en animales con ayuda de la UE

La investigación desarrollada para encontrar una vacuna contra el Covid-19 desde el Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (Ciqus) de la Universidade de Santiago entrará en una nueva fase de investigación con la realización de pruebas preclínicas en animales gracias a la financiación de la Comisión Europea. Y, si los resultados son "satisfactorios", el proyecto podrá alcanzar la fase clínica de ensayos en humanos.

El camino para la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus, iniciado a comienzos de abril al amparo del Instituto de Salud Carlos III, se amplía ahora gracias a los fondos comunitarios, un "importante impulso" al que "se suma tamén o financiamento privado que obtivemos do Banco Santander e a asociación Crue Universidades españolas, en colaboración tamén co grupo de Luis Enjuanes e Isabel Sola do Centro Nacional de Biotecnoloxía", explicó el profesor del departamento de Bioquímica y Biología Molecular José Martínez Costas, que coordina un grupo del que forman parte el lucense Tomás Pose y las investigadoras Rebeca Menaya y Natalia Barreiro.

Las previsiones apuntan a que esta fase pueda arrancar "no prazo dun ou dous meses" para, a continuación, "dar o salto aos ensaios clínicos", según informó la USC en un comunicado.

EUROPA. Este proyecto de la USC se lleva a cabo en colaboración con el Centro de Investigación en Sanidad Animal (Cisa) del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, situado en el municipio madrileño de Valdeolmos. El ensayo con animales se realizará allí y en el Helmholtz Centre for Infection Research alemán (HZI), especializado en la investigación de infecciones.

De ahí la importancia de la ayuda económica de la Comisión Europea, que "nos levará á seguinte fase de probas clínicas, se os resultados son satisfactorios, o cal constitúe un importantísimo avance", abundó el profesor Martínez Costas. "Mentres se desenvolvan estes ensaios iremos facendo probas alternativas nos laboratorios do Cisa e desenvolvendo outras posibles versións do preparado vacinal". apuntó.