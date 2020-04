 La USC sanciona a dos alumnos por el colapso del Campus Virtual

La Universidade de Santiago de Compostela ha bloqueado el acceso cautelarmente al Campus Virtual a dos alumnos por el colapso registrado esta semana en la plataforma.

La institución académica ha asegurado que estos usuarios utilizaron herramientas de repetición de acciones o función para generar un tráfico desmesurado en el espacio virtual en un breve espacio de tiempo lo que, según indican, impidió el acceso a la plataforma a un numeroso grupo de alumnos.

La USC ya ha notificado la suspensión cautelar de la cuenta a estos dos estudiantes, tras ser identificados y reconocer la autoría e implicación en los hechos.

Según indica la institución, se generó un tráfico equivalente a más de 12.000 conexiones simultáneas, que vulneró "el correcto funcionamiento" de las herramientas virtuales.

En este sentido, ha realizado un llamamiento "a la responsabilidad" de la comunidad universitaria, tras insistir en que la mayoría del alumnado utiliza el servicio con normalidad y advierte de que este tipo de acciones, que "perjudican o impiden el acceso de otros usuarios", representan actuaciones "sancionables tanto en el contexto del reglamento del uso de las TIC en al USC como del propio ordenamiento jurídico", a través del Código Penal.

PROTESTA DE ALUMNOS

Los hechos se dieron a raíz de una protesta del alumnado por la gestión de la crisis sanitaria y del final del curso. Las redes sociales y los grupos de estudiantes en whatsApp se hicieron eco de la convocatoria a colapsar los servicios de la plataforma virtual a las 12.00 horas del martes y se repitió nuevamente durante la tarde, llamando a los alumnos a hacer uso de esta herramienta para visibilizar los problemas de esta infraestructura.

Los servicios de la institución se resintieron y varios alumnos compartieron 'pantallazos' de los errores informáticos a través de sus perfiles sociales. El objetivo de la convocatoria era evidenciar las carencias tecnológicas de la institución académica para soportar la carga de tanto alumnado conectado al mismo tiempo, y la preocupación por las evaluaciones finales que se realizarán de forma telemática.

La USC, por su parte, asegura que los servicios técnicos se encontraban trabajando en tareas orientadas en fortalecer el sistema, que "ya funciona correctamente", lo que suscitó las quejas de los usuarios y participantes en la protesta.

A través de su perfil de 'Twitter', la institución informaba de que se trataba de pruebas de estrés al sistema que habían sido solicitadas desde la CRUE-TIC, que se ejecutaron a esa hora aprovechando "el ataque 'bot' por parte de un colectivo del alumnado" como "una buena oportunidad de análisis".

"De modo consciente, no se establecieron cortafuegos previos", indican, o que llevó a que parte de los usuarios no tuvieran acceso durante unos minutos. "Sistema asegurado, mejorado y listo para el funcionamiento masivo", concluyen en su mensaje.

El alumnado, sin embargo, no se mostró convencido con las explicaciones aportadas, sobre todo después de que la protesta llegase a ser trending topic nacional con el lema #AsiNonUSC.

REFUERZO DEL SISTEMA

Por su parte, a institución ha asegurado que el Área TIC ha implementado medidas para fortalecer el sistema para asegurar "el correcto funcionamiento" del Campus Virtual y "evitar situaciones no deseadas".

"A partir del análisis de los resultados obtenidos hasta el momento, se trabaja ahora junto con el grupo TIC de la CRUE en la planificación de otras medidas preventivas como el refuerzo de los sistemas de evaluación de los campus virtuales de las universidades con sistemas externos redundantes".

La USC también ha añadido que la información obtenida a partir de este suceso fue solicitada, a su vez, por otras universidades del Estado, que en su mayoría utiliza Moodle como herramienta de referencia en los campus virtuales.