La Universidad de Santiago (USC) ha abierto este viernes un expediente informativo al profesor Luciano Méndez Naya, que afirmó que la víctima de La Manada "disfrutó", para valorar si existe "sospecha fundada de delito para remitir el caso a la Fiscalía".



Tras una rueda de prensa en la casa consistorial de Santiago, la vicerrectora de Comunicación de la Universidad de Santiago, Rosa Crujeiras, ha reiterado la "condena" de la institución académica a las declaraciones del profesor, que pidió en un vídeo de Facebook la absolución de La Manada.



"Este jueves desde los servicios jurídicos de la Universidad de Santiago estuvimos trabajando en las medidas a adoptar y este viernes se ha abierto un expediente informativo, que ya fue comunicado al profesor y ya tenemos nombrado un instructor. Nos va a permitir determinar cuál es la repercusión de los hechos en el ámbito profesional del profesor Méndez Naya", ha detallado Crujeias.



Anuncia, además, que "la evolución que tenga este expediente" permitirá "valorar" si existe "alguna sospecha fundada de delito para remitir el caso a la Fiscalía".



"Actuamos con la mayor celeridad posible que podemos hacer desde la Administración en el marco jurídico que tenemos, tenemos que tratar de mantener las garantías para todas las partes, pero también es cierto que tenemos un margen escaso no solo desde la Universidad sino desde todas las administraciones públicas", ha continuado.



En todo caso, detalla que la USC no tolerará "este tipo de comportamiento, este tipo de declaraciones que realmente menoscaban los derechos fundamentales de las personas y, en este caso, de igualdad entre mujeres y hombres", ha manifestado.



De momento no le consta ninguna denuncia de algún colectivo de estudiantes, pero sostiene que "la alarma social creada ya es suficientemente importante" para actuar "de oficio".



La vicerrectora ha detallado que se dará cuenta "tanto a los medios, como a la sociedad y a la comunidad universitaria de los pasos" que siga el expediente, aunque no ha podido aclarar si el profesor Méndez Naya impartirá clase la próxima semana.



"Estamos en este momento esperando a ver cómo evoluciona este expediente informativo para saber qué actuaciones podemos ir tomando y también estamos valorando si se producen algunos hechos posteriores, tenemos que ver cuál es el encaje dentro del ámbito profesional del profesor", ha zanjado.



En declaraciones a Efe, el rector electo, Antonio López, que ocupará el cargo en los próximos días, se mostró partidario de enviar el vídeo a las autoridades judiciales que, en su opinión, incluso, podrían actuar de oficio, ya que las declaraciones con "el trato vejatorio" son públicas y notorias.



El profesor publicó el pasado 7 de mayo un vídeo en su muro abierto de Facebook en el que afirma que la víctima de La Manada, a la que se refiere como "la tipa", sabía a lo que iba, que "disfrutó" y que la Audiencia Provincial de Navarra debería haberla condenado por haber denunciado "tonterías" de "feminismo radical".



Después de tres jornadas de críticas, en la jornada de este jueves, antes de conocer que la USC estudiaba qué acciones tomar contra él, publicó un nuevo vídeo en el que se muestra "dispuesto a defender" sus posturas "ante quien haga falta" y acusa a la "manada social" de "crucificar a un tipo que disiente de la opinión mayoritaria".



Este viernes, en otro vídeo, ha declarado que hay más de "un noventa y muchos por ciento" de probabilidades de que los hechos hayan sido como él cree que ocurrieron y ha cuestionado la posibilidad de que la USC adopte medidas contra él porque son sus "opiniones personales" a las que cree que llegaría "cualquier persona racional".



Este profesor, docente de Económicas, ya fue expedientado en 2016 por comentarios machistas a una alumna en clase sobre su escote.