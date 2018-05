A Universidade de Santiago de Compostela (USC) estuda actuacións á adoptar contra o profesor da Facultade de Ciencias Económicas Luciano Méndez Naya --que xa foi sancionado en 2016 pola universidade por comentarios machistas--, quen manifestou a súa opinión sobre a sentenza á 'Manada' nun polémico vídeo colgado nunha rede social no que asegura que a vítima "se deixou facer" e "gozou".

En opinión deste docente, rexistrada na web o pasado domingo, a moza que denunciou ser vítima dunha violación grupal durante os sanfermíns de 2016 "sabía o que había" cando se atopou cos agora cinco condenados. Así, considera que "a rapaza viuse soa, bébeda, sen amigos e sen ter que facer" nas festas.

"Non se pode castigar a uns rapaces por non ser elegantes coa moza", xa que na súa opinión "largarse e deixala tirada" non é "unha actitude punible", polo que "non se lles pode meter no cárcere"



Logo "atópase con cinco tipos con ganas de marcha e con intención de facer o amor" e acompáñaos, pero "non lles dan habitación". Ademais, engade que "a tipa se vai morreando cos tipos", porque "vai ao que vai".

Neste sentido, Méndez Naya expón unha situación na que ao chegar ao portal onde se cometeron os abusos, "a rapaza deixouse facer, evidentemente", e "gozou".



Así mesmo, admite que non viu o vídeo da agresión, "pero tampouco é necesario", porque defende a postura de que "se os mozos realmente tivesen intención de violala escollerían outro lugar". Así, expón que se el fose violador e a levara a unha casa "todos os veciños sairían a gritar".



O profesor titulado da USC asegura que o seu xuízo se basea en "unha serie de datos que son certos" e cualifícase a si mesmo como "unha persona cun claro concepto de xustiza, con obxectividade e non tendenciosa".

CONDENA DA USC ► Pola súa banda, a USC condenou publicamente a través dun comunicado emitido este xoves as declaracións realizadas por este docente, e asegura que está "a estudar as actuacións" que forman parte dos seus procedementos internos para "valorar a adopción das medidas correspondentes".

Respecto diso, sostén que a universidade, como "institución dedicada á formación e a transmisión de valores, non pode tolerar actitudes ou actuacións que menoscaben a dignidade das persoas e os seus dereitos fundamentais", especialmente no que se refire á "igualdade" entre homes e mulleres.

"ENDURECER A LEI CONTRA OS FALSOS DENUNCIANTES" ► No vídeo colgado na súa rede social, o profesor tamén incide no feito de que "non se pode castigar a uns rapaces por non ser elegantes coa moza", xa que na súa opinión "largarse e deixala tirada" non é "unha actitude punible", polo que "non se lles pode meter no cárcere".

Por outra banda, sobre a situación da moza após a "suposta" violación, Méndez Naya considera que esta "tivo que denunciar o rollo para que lle desen a pílula do día despois". Disto modo é como xorde todo este "esperpento e lea social", na súa opinión.

Ademais, sobre a sentenza da 'Manada', o docente sostén que "entre os xuíces houbo un pacto" polo que "non puideron condenar á moza" --"que é o que había que facer", asegura-- por "medo á presión social e ao histerismo" e para "buscar unha maneira de salvar un pouco a dignidade da xustiza".

Neste sentido, tamén manifesta a súa crenza de que a situación denunciada pola moza é unha "bobada" e que en cuestións de xustiza débese falar de "cousas moi serias" para "reglamentar as agresións sexuais", polo que mesmo sería necesario que a moza fose "mirada psicoloxicamente", do mesmo xeito que "o feminismo radical".



Finalmente, na súa argumentación, tamén opina sobre o cambio da lei e o "endurecemento" da mesma en casos de agresión sexual. Así, asegura que "as agresións teñen que ser castigadas", pero tamén se debe "endurecer a lei contra os falsos denunciantes", porque "se a lei é moi dura cos homes, vai haber mulleres que se aproveiten da xogada".

"OS ERROS HAI QUE PAGALOS" ► O vídeo en cuestión deste docente espertou unha gran polémica e diversidade de comentarios nas redes sociais, ás que o seu protagonista quixo dar resposta nun novo vídeo colgado na mañá deste xoves para "defender a súa postura" e afirmar que lle "alegra" que a xente lle critique, porque non quere o "aplauso de xente que insulta sen reflexionar".

Así, ás denuncias dos usuarios de redes sociais sobre a súa desinformación respecto diso da cuestión da pílula do día despois, Méndez Naya asegura que "hai uns anos non era tan fácil" a súa obtención, e que o feito de que hoxe en día o sexa non lle parece ben porque "os erros hai que pagalos", "aínda que non lle guste ao feminismo radical", que "quere pílulas abortivas xa no almorzo".

SANCIONADO DOUS MESES EN 2016 ► O docente da Facultade de Económicas da USC xa fora sancionado dous meses de emprego e soldo no ano 2016, após a denuncia dunha alumna polos comentarios que realizou sobre o seu escote en clase e despois a demanda de expulsión realizada en diversas mobilizacións por estudantes da devandita facultade.

O procedemento en cuestión iniciouse en febreiro de 2016, cando seis alumnos abandonaron a aula e presentaron unha queixa formal ante o decanato sobre unha serie de comentarios que fixera o docente sobre o escote da moza. Segundo a versión da estudante, Méndez dixo que lle desconcentraba o "escote" da alumna.