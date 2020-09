A USC contabiliza 14 casos de covid, 13 deles entre estudantes, pero sen aulas pechadas

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) contabiliza 14 positivos por coronavirus e unhas 40 persoas en corentena entre estudantes e traballadores, aínda que polo momento non foi necesario pechar ningunha aula dado que só un caso foi detectado nas súas instalacións e o protocolo activouse con "normalidade".

Así o informaron este luns en rolda de prensa o reitor da institución, Antonio López, e o xerente, Xabier Ferreira, quen ademais é o responsable da xestión do covid-19. Neste contexto, deron o dato de que "máis ou menos o 25 por cento" dos estudantes incorporáronse ás aulas de forma presencial, unha porcentaxe que "vai tender a crecer", aínda que "en cada centro hai unha realidade distinta".

O curso 2020/21 comezou na USC o pasado luns "con relativa normalidade" dentro "da excepcionalidade dunha pandemia", dixo López. E é que as clases tiveron que arrincar nun escenario que "combina presencialidade e non presencialidade" e no que a docencia sufrirá "un proceso adaptativo" en función da situación epidemiolóxica.

Así, asegurou que as prestacións online, ferramentas como o Campus Virtual, están "a funcionar con absoluta normalidade", xa que con carácter previo ao comezo da docencia implantáronse "as melloras necesarias" para poñer en marcha un servizo que agora é "esencial".

Ata o momento, a universidade compostelá contabiliza 14 casos positivos de covid-19: 13 entre estudantes e un entre o persoal docente investigador (PDI). Destes, "só houbo un suposto en que a persoa (un alumno) foi diagnosticada porque apreciou síntomas" nunha das instalacións, segundo indicou o reitor.

Neste caso, tal e como establece o protocolo, o estudante "pasou a illamento" nunha sala do centro desde a cal seguiu as instrucións das autoridades sanitarias, que lle realizaron a preceptiva proba, determinaron o seu positivo e encargáronse de rastrexar aos seus contactos próximos. Con todo, este feito non provocou o peche de ningunha aula, un suposto que se daría se se detectan máis de tres contaxios.

Por mor deste episodio, Antonio López saudou que o protocolo aprobado "funcionou con normalidade" e "aínda non houbo ningún brote" en ningunha das facultades. Con respecto ás 39 persoas das que teñen constancia que están en corentena, o reitor asegurou que "algunhas poden ser por este caso, pero outros pode ser que non", senón que se deban a actividades fose do ámbito universitario.

UNHA OFICINA COVID. Desde o punto de vista organizativo, o máximo responsable da institución abordou a creación dunha "estrutura interna" co obxectivo de "afrontar o reto da pandemia". Entre outras cuestións, mencionou unha oficina de atención de cuestións relativas ao covid con "catro persoas atendendo ao teléfono" entre as 8,00 da mañá e as 22,00 da noite. Segundo as súas cifras, reciben "máis de 100 chamadas diarias".

Así mesmo, cada unha das instalacións da USC conta con persoas delegadas que se responsabiliza das medidas e dos protocolos anticontaxios, un total de 87 persoas; e a universidade dotouse dun "comité de xestión" con "especialistas" como médicos e biólogos que "dan o apoio científico" ás decisións tomadas.

CAMPAÑA E VOLUNTARIADO. Tras apelar á "responsabilidade de todos os actores", Antonio López avanzou que poñerá en marcha en próximos días unha campaña dirixida á comunidade universitaria a través de redes sociais que, entre outras cuestións, "tratará de promover un consumo responsable da hostalería", que na capital galega aínda conta con restricións derivadas da pandemia. Será, nas súas palabras, "unha campaña moi directa, moi fresca, moi para chegar á poboación nova e lonxe dos canons tradicionais".

A maiores, a USC poñerá en marcha "un programa de voluntariado" no que xa se inscribiron "uns 200 alumnos" que recibirán formación para colaborar nos labores de comunicación e traslado de boas prácticas ao resto da comunidade. "Entre estudantes sempre é máis fácil, porque hai unha barreira menos", apostilou López.

CINCO MILLÓNS DE EUROS. No apartado económico, o xerente e responsable covid calculou nuns cinco millóns o orzamento que precisa a universidade nese labor de adaptación á pandemia. "Levamos gastados dous millóns e medio de euros, pero a previsión mínima para poder cumprir con este curso están noutros dous millóns e medio máis", puntualizou.

Por iso, Ferreira avanzou que trasladarán á Xunta "que hai que facer un esforzo" en materia de dixitalización, xa que a USC, en comparación ás outras dúas universidades de Galicia –Vigo e A Coruña– conta con espazos que, pola súa antigüidade, "non son aptos" para este proceso. "Estamos pendentes de negociar un convenio, e un vai asinar estes días", adiantou.

En total, a institución compostelá ha adaptado ata o momento uns 200 espazos. Para facer fronte a todos estes gastos, a USC espera, xunto ás outras dúas universidades galegas, a chegada de máis de 13 millóns do fondo covid de educación que recibirá a Xunta por parte do Estado.

Sobre se os labores de desinfección requiriron reforzar o persoal de limpeza, o xerente respondeu a preguntas dos medios que "houbo que reordenalo" e que continuará "en permanente reordenación". "Por agora non precisamos intensificar, aínda que estamos ao valorar", admitiu, posto que a "densidade de uso e o tránsito" nas instalacións están a ser "baixos".