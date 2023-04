Urfi Cetinkaya: "Esto es lo mejor para la salud, Baltasar 'Garsón'"

El nombre de Urfi Cetinkaya sigue infundiendo un enorme respeto entre quienes se dedican al tráfico de heroína en Europa en la actualidad. El Paralítico (Topal, en turco, apodado así por la discapacidad que sufre tras recibir un balazo en la columna vertebral en un enfrentamiento con la policía en Estambul a finales de los ochenta) fue detenido por vez primera en la década de 1970, acusado de comercio ilegal. Era contrabandista de tabaco. Como muchos de los señores de la heroína de nacionalidad turca, procede del Kurdistán. Ha sido considerado, junto a sus compatriotas de la familia Baybasin, el traficante más activo en el sur del viejo continente en el último cuarto del siglo XX y los albores del XXI.

La primera investigación sobre él en España se cerró en 1991 con la interceptación de un alijo de 75 kilos en una furgoneta a las afueras de Madrid. Estaba encajado en el propio vehículo. Hubo que cortar la chapa para acceder a ella. En aquel momento, Topal ya se jactaba en conversaciones que fueron intervenidas por las autoridades de que tenía colocados 1.000 kilos de heroína en distintos países europeos.

La Policía también supo que estaba intentando recuperar una cabeza tractora que le había incautado la Policía alemana y en la que transportaba una cantidad muy importante. Sus tentáculos eran amplísimos y no dudaba en ajustarle las cuentas a quien le fallase. Ekrem Turmus, uno de sus primeros socios en España, acabó desmembrado en un estercolero en 1995. Según parece, las cuentas no cuadraban. Ocurrió justo cuando Cetinkaya dejó España para no regresar, al menos que se sepa.

A raíz de la primera operación se inició una especie de guerra entre la Policía Nacional y la organización de Urfi Cetinkaya, y la red del ahora detenido llegó a enviar cargamentos con mensajes destinados al juez Garzón, por entonces gran estrella en la lucha contra el narcotráfico y que había saltado a la fama con la operación Nécora. En una redada en la que se incautaron 120 kilos ocultos en otra roulotte venía una anotación que decía Esto es lo mejor para la salud, Baltasar Garsón. Le mandó esa misiva y una pistola.

PERFIL. Cetinkaya realizó el mismo recorrido que otros muchos capos de la droga para hacerse con una importante red de contactos en España. Cuando fue detenido tras el operativo de 1991 estableció contacto con otros criminales, entre ellos los de la provincia de Pontevedra (que en este caso eran payos) y especialmente con personas de etnia gitana, grandes aliados del narcotraficante turco a lo largo de su trayectoria criminal.

La cárcel fue, del mismo modo que sucedió con los capos de la cocaína, el lugar perfecto para captar nuevos socios. "Se lo pusimos 'a huevo' ingresándoles en las mismas prisiones", destacó en su momento un alto cargo policial.

La droga llegaba a la Península en autocaravanas, monovolúmenes, autobuses o ruedas de tractor. De aquella época se recordará una frase de Topal, tras verse descubierto. "Ahora voy a inundar España de heroína".