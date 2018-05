Uns 200 axentes forestais e ambientais, convocados polos sindicatos UXT e CIG, manifestáronse este xoves en Santiago de Compostela como vía de "loita" para reclamar unhas condicións de traballo "dignas".

A protesta, entre berros de 'axente forestal, dignidade laboral!' e chamamentos a "negociar un acordo" e "non impolo" á Dirección Xeral de Función Pública e as dúas consellerías do ramo, partiu do barrio de San Lázaro, fronte á sede da Consellería de Medio Ambiente, e pasou por diante do edificio no que se atopa Montes para chegar até o complexo administrativo de San Caetano, onde se sitúa Medio Rural.

O pasado mércores 16, segundo denuncian os representantes deste colectivo, composto por algo menos de 500 persoas (aínda que a relación de postos de traballo ascende a unhas 550 prazas), a Xunta trasladoulles unha proposta de novo acordo sobre as súas condicións de traballo, que leva "máis de 10 anos caducado".

Entre os participantes na mobilización tamén houbo bombeiros forestais e membros da Asociación Profesional dúas Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia, que apoian as reivindicacións sindicais.

MÁIS GARDAS E MESMO CADRO. O texto que achegou a Xunta "fai dispoñibles todas as noites do ano, aumenta un 50% as gardas e por garda fai un aumento salarial de 3 euros por garda (de 12 horas), co que se pasaría de 8 a 12 euros por día de traballo, que non dá nin para comer hoxe en día", segundo criticou a portavoz da CIG, Zeltia Burgos.

Pola súa banda, Mónica Ramos, de UXT, subliñou que o novo acordo de condicións laborais "debe dar resposta" ás demandas dos axentes "e tamén ás do medio natural de Galicia", xa que a situación cambiou e, por exemplo, os incendios forestais se "desestacionalizaron".

Á chegada a San Caetano, a marcha confluíu con outra de traballadoras de limpeza da Xunta, que denuncian a discriminación salarial por razón de xénero. Claman por "igual salario a igual traballo", segundo a CIG.