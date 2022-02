Las tres universidades firman 3.200 millones para los próximos 5 años

Los rectores de las universidades de Santiago, Vigo y A Coruña; el presidente de la Xunta y los conselleiros de Facenda y de Educación suscribieron ayer, definitivamente, el proyecto de financiación 2022-2026, "o máis ambicioso da historia das universidades galegas" y que permitirá movilizar 3.200 millones en los próximos cinco años.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, enmarcó el plan como un "acordo de país" que permite dar "garantía" a las tres universidades "en materias como a viabilidade financeira ou a contratación do persoal", así como para reforzar su relación con el tejido económico y laboral; para fomentar la docencia innovadora y la investigación avanzada, y para posicionarlas internacionalmente. En este sentido, afirmó que "blinda a capacidade financeira e o funcionamento destas institucións" y aporta "estabilidade e certezas" a todos los campus, al igual que, por su parte, trata de hacer la Xunta con los universitarios con la "conxelación das taxas de matrícula desde o curso 2011-2012".

Feijóo desgranó los detalles del plan, que se divide en dos fondos. Habrá una financiación no condicionada con partidas destinadas, por ejemplo, a cuestiones como el gasto corriente y el mantenimiento de las infraestructuras, así como para el plan de viabilidad financiera, eficiencia y mejora energética. También abarca una línea orientada al cumplimiento de 41 indicadores que influirá en el reparto de dinero desde 2023. Y, en paralelo, hay una financiación específica de investigación para impulsar el I+d+i, "cun 41% máis de investimentos, ata chegar aos 400 millóns no quinquenio", según recordó la Xunta.

SATISFECHOS Y TRANQUILOS. En nombre de los rectores intervino el responsable de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, que expresó la satisfacción de las tres entidades con un plan que a su juicio mejora el precedente y permite "programar o traballo futuro e facer fronte aos distintos retos con tranquilidade". También indicó que supone un reconocimiento "implícito e explícito" al papel que las universidades deben jugar "no desenvolvemento do país". "A transferencia está recollida como piar básico e as universidades estamos facendo cada vez mellor esta transferencia ás empresas e á sociedade", destacó Reigosa, que puso en valor la "calidade" del sistema universitario gallego.

"É positivo que manteñamos a continuidade de plans de financiamento quinquenais para o Sistema Universitario de Galicia", trasladó por su parte el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, que también valoró que se contemple un plan complementario de infraestructuras. Asimismo, destacó la habilitación de los fondos de investigación «dun xeito máis estrutural para atender ás novas necesidades», dijo.