Unións Agrarias atribuíu a chegada da praga da pataca a tres parroquias da Laracha e Carballo, na comarca de Bergantiños, ao "deixamento" da Xunta e considerou que as políticas da Consellería de Medio Rural contra este insecto son "propagandísticas" e "ineficaces". Así o denunciou o sindicato agrario nun comunicado, no que destaca que a presenza desta praga na zona fai "saltar todas as alarmas" por estar nunha das áreas produtivas de maior calidade dentro da IXP Pataca de Galicia e pór en "grave risco" un sector económico puntal na comarca pola súa proximidade con Coristanco.

A organización lembrou que xa advertiu da necesidade de habilitar un fondo suficiente para garantir o "lucro cesante" das explotacións de autoconsumo que verán pechada a posibilidade de sementar. E é que a presenza desta praga leva aparellada, entre outras cuestións, a prohibición do cultivo na zona durante un período de dous anos.

Por todo isto, Unións Agrarias reclamou unha convocatoria inmediata da Mesa da pataca en Galicia para informar o sector e pór en marcha "un plan ordenado e serio" para a erradicación real da polilla guatemalteca.

MEDIDAS DESPOIS DE LOCALIZAR A PRAGA

Despois de detectarse a presenza da praga nestas parroquias, da que informou o venres Medio Rural, procedeuse á destrución dos tubérculos afectados e á activación das medidas de corentena, que inclúen a prohibición de plantación e do seu transporte durante dous anos, igual que se fixo no resto de casos. As localidades onde se atopa a infestación, as parroquias de Lendo e Caión (na Laracha) e Noicela (en Carballo), só poderán comercializar patacas embolsadas e etiquetadas preparadas para o consumidor final.

Esta medida implica que nas parroquias limítrofes establézase trampeo, co fin de que o insecto non se propague. Ademais, as patacas recollidas non se poderán dedicar a sementa mentres a praga non se dea por erradicada.