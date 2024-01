Una Dana congelará España esta semana y dejará nieve a 500 metros en Galicia

Una Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana) entrará este martes por el Cantábrico, afectando los siguientes días a la Península y Baleares. Además, en niveles bajos un sistema de bajas presiones se desplazará desde el Estrecho hasta el nordeste peninsular, donde se profundizará en su interacción con la Dana.

Como consecuencia, a partir del martes se espera que comience un episodio de nevadas que se prolongue durante el miércoles 10 y jueves 11, con precipitaciones en prácticamente toda la Península y Baleares, menos probables en Galicia.

En este contexto, hay todavía elevada incertidumbre respecto a la cota de nieve y la intensidad de la precipitación debido a la incertidumbre asociada a la posición y profundización de la Dana. Sin embargo, el escenario más probable es que el martes las precipitaciones más intensas en forma de nieve se den en el Ibérico sur, este de la meseta sur y oeste del Sistema Central, aunque también se podrían dar, en principio sin acumulados de importancia, en amplias zonas de la mitad norte y meseta sur.

Bo día! Comeza a semana con tempo seco e frío🥶



Hoxe iremos notando co avance do día como as nubes vas a máis, así que a tarde será de ceos cubertos, con chuvias febles máis probables na metade sur de #Galicia, así que volve a neve❄️á montaña de #Ourense.