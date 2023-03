Bajo vigilancia un petrolero que lleva dos días averiado frente a la costa gallega

Un petrolero de grandes dimensiones, que actualmente navega en lastre y, por lo tanto, sin carga, se encuentra a unas 28 millas de la costa de Galicia debido a una avería en una hélice, según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

Se trata del barco Minerva Nounou, de 254 metros de eslora y 44 de manga, con salida de Gibraltar el pasado 7 de marzo y destino a Países Bajos.

Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que a bordo del barco se encuentran 26 personas como tripulación. El pasado 9 de marzo se dio aviso a Salvamento Marítimo de una avería, concretamente, en la hélice.

La propia tripulación ha tratado de llevar a cabo reparaciones y pruebas, sin que por el momento hayan concluido con éxito.

Además, aunque no se teme por la integridad del barco y no tiene carga a bordo, Salvamento Marítimo también informó de la situación a la Consellería do Mar, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del gabinete de este departamento autonómico de la Xunta.