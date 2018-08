Arbo es la caldera gallega con 43,5º; la Ribeira Sacra vuelve a superar los 40

Galicia ha vivido este viernes un nuevo día con temperaturas sofocantes en el que, por segunda vez consecutiva, se han superado los cuarenta grados centígrados en diversas localidades de todo el territorio gallego.

De nuevo el municipio pontevedrés de Arbo ha registrado la temperatura más alta, ya que en la estación meteorológica de Cequeliños se contabilizaba, pasadas las cinco de la tarde, un total de hasta 43,5 grados.

Las temperaturas más extremas se han vivido especialmente en la cuenca del río Miño, ya que desde el sur de la provincia de Lugo hasta la desembocadura en A Guarda y en todo el trayecto intermedio por el interior de Ourense y Pontevedra se han dado cifras en muchos casos superiores a los cuarenta grados. En Lugo, las máximas volvieron a marcarse en San Clodio de Ribas de Sil y Pantón, con 40,4 y 40,3º, respectivamente. En Sober los termómetros llegaron a los 40º, en Bóveda a los 39,2, en Lugo capital a los 38,1, a los 37,4 en O Courel y en Guitiriz hasta 36,3,

También la zona sur de Ourense, en torno a Verín, y el centro de Galicia, en torno a Santiago de Compostela y Melide, han tenido que lidiar con estos registros más propios de otras latitudes.

Meteogalicia no prevé "cambios significativos", aunque las temperaturas disminuirán ligeramente

La costa de Bergantiños, del norte de la provincia de A Coruña, y la Mariña lucense han vuelto a librarse de este calor extremo e incluso han presentado unas temperaturas tan suaves como los apenas 21 grados de máxima que han vivido los vecinos de Burela, en plena costa cantábrica.

Pese a ello, no se han producido incidentes notables derivados de esta ola de calor que permanecerá sobre Galicia por lo menos hasta el domingo, aunque se espera que las temperaturas vayan descendiendo progresivamente hacia cotas más típicas a estas alturas del período estival.

PREVISIÓN. De este modo, aunque la prealerta para el sábado se mantiene en multitud de ayuntamientos de Pontevedra y Ourense, únicamente se dispondrá la alerta naranja en la zona de la cuenca del Miño, donde más están incidiendo las temperaturas extremas en los últimos días.

Con respeto al sábado, Meteogalicia no prevé "cambios significativos", aunque las temperaturas disminuirán ligeramente: en Ourense habrá una temperatura máxima de 40 grados; en Pontevedra y Vigo, 35; mientras que Santiago, Lugo, A Coruña y Ferrol no llegarán a 35.

Finalmente, el domingo tanto las temperaturas mínimas como las máximas descenderán ligeramente en la mitad sur de la Comunidad y aumentarán en el norte. Ourense seguirá registrando la máxima de ese día con 40 grados. Le seguirán Santiago de Compostela, con 35; y Pontevedra, Ferrol y Vigo, con 33.

A pesar del intenso calor, el riesgo de incendios no es extremadamente elevado dada la ausencia de fuertes rachas de viento y a las lluvias de las últimas semanas en buena parte del territorio.

Precaución: el índice de radiación solar es "muy alto"

Para esta semana, Meteogalicia ha alertado que el índice de radiación solar rondan entre los ocho y nueve puntos. Esto supone una cifra muy alta, ya que la máxima del índice de radiación ultravioleta se sitúa en 11, que se está registrando en las Islas Canarias.



Y es que los cielos durante el resto de la semana estarán despejados en prácticamente todo Galicia, de modo que, junto a la masa de aire muy cálido que viene del norte de África, provocan estos elevados índices de radiación ultravioleta, así como a las elevadas temperaturas y una fuerte sensación de calor principalmente en el sur de Galicia.



RECOMENDACIONES. Ante estos índices solares tan elevados, los profesionales de MeteoGalicia recomiendan una exposición limitada al sol, en concreto entre unos 15 y 30 minutos continuos, además de usar crema solar de mayor protección posible.



Asimismo, otras recomendaciones en cuanto a las altas temperaturas es tener precaución con la práctica de deportes durante las horas de más calor. Sobre ello, los técnicos avisan que las altas temperaturas no solo se producen durante el mediodía, sino que también se prolongan hasta las 19,00 o las 20,00 horas.



También, recomiendan no consumir alcohol ni realizar comidas copiosas, dado que son situaciones que pueden llevar a un golpe de calor, y beber más líquido del habitual. Además, sugieren estar pendiente de los ancianos y los niños, ya que son personas que suelen no hidratarse suficientemente.