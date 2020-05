La última palabra de El Chicle, sin perdón

José Enrique Abuín Gey 'El Chicle' hizo uso este mediodía de lo que podría ser su última palabra sobre el caso Quer, si el recurso de su abogada no fructificase. En su discurso, intentó defenderse de algunas acusaciones, pero ninguna de sus frases la dedicó a pedir perdón.

Visiblemente nervioso al hablar, Abuín Gey cargó con dureza contra la Guardia Civil, como ya hiciera en la vista oral. "La Uco ha mentido y se puede demostrar. Me han registrado el coche, tanto el Alfa (Romeo) como el Fiat, voluntariamente, y cortaron una parte de asiento delantero porque parecía que había ADN de algo y no apareció nada. ¡Y de eso no han dicho nada!", exclamó. A lo que añadió que "si yo limpio el coche, no hubiese aparecido nada".

A partir de ahí, su 'speech' entremezcló reproches a distintas actuaciones del caso. Por una parte, volvió a llamar "mentirosos" a los guardias civiles que estudiaron la ubicación de los "gitanos" porque "las caravanas no estaban donde dicen". Y, al hilo de esto, volvió a insistir en que él "estaba robando gasoil" a los feriantes y que si estos no echaron en falta combustible fue por sus supuestas habilidades en el hurto del carburante. "Yo puedo robar 300 litros y no se dan ni cuenta", dijo.

A continuación se refirió a la supuesta violación a su excuñada en 2005, un caso que está abierto. "Pueden escuchar declaraciones de mi exmujer en las que cuenta cómo su hermana le dijo que todo era mentira".

Para finalizar, lanzó un tercer ataque a la Benemérita por su proceder al detenerlo. "A mí me detienen y ya me esposas y acusan de la muerte y desaparición de Diana Quer directamente, no por el caso Tania (ocurrido cuatro días antes)". "Pueden preguntarle a los de las mutua (donde lo arrestaron cuando estaba recibiendo fisioterapia), porque fue así", aseveró, antes de virar de nuevo hacia el coche en el que transportó a Diana. "Si yo limpio el coche no aparece nada en los sientos".

"Nada más, muchas gracias", fue su despedida.