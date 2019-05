La UE alerta de que el consumo de cocaína en Galicia se duplicó en los últimos cuatro años

A finales de 2016, una organización criminal compuesta por súbditos holandeses se presentaba en Hostal dos Reis Católicos, en Santiago de Compostela, "blandiendo" billetes de 500 para pagarse los cafés. Los agentes del Greco Galicia les seguían de cerca. Venían en busca de 3.000 kilos de cocaína propiedad del capo británico Gary Williams. Fue el primer episodio de lo que llamó "tormenta perfecta", tras las órdenes de "El Loco" Barrera de volver a inundar las rías gallegas de cocaína. El consumo de polvo blanco, que parecía estable hasta 2015, comenzó a subir de forma paralela a las incautaciones, que, en 2017 y 2018, alcanzaron cifras que no se veían desde 2005. Al mismo tiempo, la Unión Europea analizaba las aguas residuales de varias ciudades del continente para controlar el consumo. El European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) desvela en su más reciente trabajo que en Galicia se rebasan con claridad los 350 miligramos por cada 1.000 habitantes en 2018, mientras que en 2015 apenas se alcanzaban los 150. El incremento, que a nivel gráfico se mide tras analizar la presencia de metabolitos urinarios en las estaciones depuradoras, también se registra en el resto de regiones del Oeste y del Sur de Europa que sufren la presencia de las mafias del narcotráfico, en especial en Bélgica, Reino Unido y Países Bajos, además de en otras comunidades españolas como Cataluña o Valencia.

El mismo estudio, que se efectuó en 2018 durante todos los días de una semana, sirvió para confirmar que la cocaína se consume mucho más entre el viernes y el lunes, descendiendo mucho la presencia de los citados metabolitos en las aguas residuales gallegas de martes a jueves. Sigue siendo una droga que se identifica con el ocio y el fin de semana de forma mayoritaria.

La UE destaca en su informe que "entre 2011 y 2015 se observó una tendencia relativamente estable en el consumo de cocaína en la mayoría de las ciudades", coincidiendo con la etapa en la que los alijos de cocaína en dirección a Europa habían descendido de forma drástica merced, principalmente, a la operación Tabaiba y otros operativos de la Brigada Central de Estupefacientes y el Greco Galicia. "En 2016, se registraron los primeros indicios de que este patrón estaba variando", añade el informe. Los laboratorios de Colombia trabajaban como nunca, el clan del Golfo se hacía fuerte y en Europa, Sito Miñanco se había unido una vez más a otros grandes capos activos para introducir toneladas.

Puede, eso sí, que las últimas actuaciones policiales hayan vuelto a servir de freno.

Gráfica de la cantidad de cocaína detectada en Santiago entre 2011 y 2018

Muro de contención

Las autoridades decomisaron 49 toneladas en 2017, la mitad de ellas dirigidas a Galicia

La operación Terrón Dulce, que se saldó con la caída de la célula pontevedresa del clan colombiano de Los Boyacos (dependiente del clan del Golfo) y la posterior operación Mito, con la caída de la poderosa infraestructura que había vuelto a entretejer Sito Miñanco, fueron dos de los puntos clave que invitan a pensar que la actual situación de elevada presencia de cocaína en Galicia en particular y en España en general puede empezar a revertirse.



Las autoridades decomisaron unas 49 toneladas de cocaína en 2017, año en el que se alcanzaron cifras que no se recordaban desde 2005. De esa cantidad al menos 20.000 kilos estaban vinculados a los capos gallegos, aunque no se descarta que fuesen más.



Este mismo año, las autoridades caboverdianas se encontraban casi por casualidad con un remolcador que transportaba cerca de 10 toneladas, el mayor alijo de la historia jamás decomisado en un barco. Los expertos se lo atribuyen a alguno de los grandes clanes gallegos que siguen en activo, en colaboración con mafi as de otros países. Estas incautaciones pueden servir para mitigar el problema.