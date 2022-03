Ucranianos en Galicia lanzan con UGT una campaña de recogida de ayuda humanitaria

Familias ucranianas, en colaboración con UGT Galicia, promueven la recogida de ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano a través de las sedes del sindicato en pueblos y ciudades de toda Galicia.

Entre el material que más les han demandado sus familiares y amigos que viven en Ucrania están útiles de aseo, alimentos no perecederos, sacos de dormir, mantas, ropa térmica, ropa interior, calcetines, gorros y guantes, además de material sanitario.

En cuanto a la logística, el secretario general de UGT Galicia, José Antonio Gómez, ha pedido que, preferiblemente, se hagan las donaciones ya en cajas, para facilitar el proceso. En todo caso, Gómez ha confirmado que ya hay varias empresas dispuestas a almacenar y a enviar el material hasta la frontera de Polonia.

La iniciativa ha surgido tras la llamada de Sofía, una mujer ucraniana que lleva 14 años residiendo en Galicia, a Montse Pérez, responsable del Centro de Información y Asesoramiento Sociolaboral para Inmigrantes de UGT en Ourense. En esa llamada, Sofía pedía colaboración para organizarse y estudiar la manera de ayudar a sus compatriotas.

Este lunes, en la sede de UGT Galicia en Santiago se han dado cita tres mujeres y un hombre ucranianos residentes en Galicia que han relatado la situación que les trasladan sus familiares y amigos que continúan en el país.

Sofía ha asegurado que desde el día 24 están viviendo días "muy difíciles y angustiosos" porque, en parte, se sienten culpables de no poder estar el terreno para ayudar a los heridos y a la niños a cruzar la frontera. Esta ucraniana, que lleva 14 años en Galicia y en la actualidad reside en Silleda, ha expresado que se sienten como "hormigas pequeñas" que no pueden hacer nada.

Por otro lado, ha mostrado su deseo de que los niños de Ucrania tengan la oportunidad que ha tenido ella de rehacer su vida en otro país.

Ana, otra mujer ucraniana residente en Galicia, ha descrito el "sufrimiento" que viven su hijo y sus dos nietas en Ucrania. Ana ha señalado que su nuera no se ha marchado todavía del país porque no quiere "abandonar" a su hijo. Además, ha relatado como su descendiente le ha contado que "no puede disparar" porque su "conciencia" no se lo permite, pero lamenta que no puede dejar a su país "en un momento tan duro".

PIDEN A LOS GOBIERNOS QUE ENVÍEN ARMAS. Por su parte, Yuri, otro ciudadano ucraniano que residen en nuestra comunidad, ha explicado la situación de "destrucción" que le trasladan cuatro sobrinos que tiene cerca de la frontera con Bielorrusia. Yuri ha pedido a los países europeos que les manden armas ya que ha asegurado que los ciudadanos ucranianos que están en el frente ni siquiera tienen chalecos antibalas o cascos.

Así, ha apuntado que en su país ya no hay gente "de derechas o de izquierdas", sino gente que quiere "defender" a su país y frenar al "demonio", como ha definido al presidente ruso Vladimir Putin.

Yuri ha finalizado su intervención, visiblemente emocionado, asegurando que los ucranianos "van a resistir".

PAROS EN LOS CENTROS DE TRABAJO EL MIÉRCOLES. El secretario general del sindicato, José Antonio Gómez, ha mostrado la "solidaridad" y el "compromiso" de UGT con todos los ciudadanos ucranianos y ha anunciado que el próximo miércoles 9 de marzo convocarán paros en todos los centros de trabajo entre las 12.00 y las 12.05 horas para decir "basta ya" a la "brutal agresión" que sufre el pueblo ucraniano.

Asimismo, ha demandado a la Xunta que habilite "mecanismos de asilo" para todas los refugiados que lleguen a Galicia para facilitarles el acceso a "un trabajo digno" y dar respuesta a sus necesidades básicas.

Por último, ha pedido a todos los gobiernos que continúen en el "intento" de frenar la "maldita guerra" que está "destruyendo" a los ciudadanos ucranianos.