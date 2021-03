Turismo lanza o Plan Nacional Xacobeo 2021-2022 para "unir os camiños de Santiago"

A ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto, participou este xoves na reunión de preparación do Plan Turístico Nacional Xacobeo 2021-2022, que busca "unir os camiños de Santiago e xerar un produto turístico único que contribúa á cohesión territorial, a desestacionalización e a potenciar a Marca España", e que supoña "unha gran experiencia turística e persoal".

Para a ministra, con este proxecto "preténdese reforzar o desenvolvemento e consolidación do produto turístico Xacobeo desde unha perspectiva de sustentabilidade, inclusivo, dixital, de calidade e seguro, en definitiva, unha aposta polo modelo turístico que queremos para o futuro". Ademais, confía é que este plan logre fortalecer a imaxe de España "como destino turístico internacional".

UN PLAN QUE "UNE TERRITORIOS". Segundo sinalou a ministra, este proxecto "une territorios e persoas que estarán conectadas por unha experiencia única de reencontro persoal e tamén coa diversa riqueza patrimonial e histórica e cultural do noso país".

Este plan busca converter aos Camiños de Santiago nunha experiencia turística e persoal e potenciar o destino de maneira nacional e internacional. Para iso levarán a cabo actuacións de sustentabilidade turística dos destinos que forman parte dos Camiños de Santiago.

No encontro, presidido pola ministra, estiveron presentes o secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, e conectados de forma telemática representantes de turismo das Comunidades Autónomas.

Ademais, contouse coa participación de Xose Manuel Santos Solla, catedrático do departamento de Xeografía e Ordenación do Territorio da Universidade de Santiago, que realizou unha presentación sobre a importancia do Camiño de Santiago na súa vertente turística e espiritual que o camiño ten para moitos crentes.

PRINCIPAIS ACTUACIÓNS. A ministra explicou as principais actuacións coas que contará o plan como: a rehabilitación de bens inmobles do patrimonio histórico con uso turístico para convertelos en sostibles; actuacións de sustentabilidade turística dos destinos; medidas de fomento e priorización de plans nos destinos que forman parte dos Camiños de Santiago.

Ademais, ampliarase o modelo da rede de destinos turísticos intelixentes e levarán a cabo acciones de promoción do Xacobeo 2021-2022 tanto a nivel nacional como internacional.

Os mercados prioritarios de actuación serán, a nivel de proximidade, os mercados europeos e en mercados afastados, outros destinos prioritarios serán zonas como Xapón, Corea, Estados Unidos ou Brasil.

Por último, Maroto explicou que se subscribirán convenios de colaboración con entidades públicas e privadas para o apoio de proxectos que contribúan ao desenvolvemento deste produto turístico e a conmemoración do ano Xacobeo.