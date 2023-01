Lage: "Elogiar a Besteiro no significa que vaya a ser el candidato a la Xunta"

Acaba de cumplir un año en la secretaría de organización del PSdeG. ¿Está mejor hoy el partido?

Sí. Ahora nuestra prioridad organizativa son las municipales, confeccionando los mejores equipos y programas. La grandeza del PSdeG está en la militancia y en nuestros votantes, que confían en el partido para gobernar y mejorar la vida de la gente. En Galicia trabajamos en la construcción de una alternativa al PP, que lleva 14 años en la Xunta sin abordar las principales preocupaciones de la gente. Nuestros alcaldes son un buen ejemplo de lo bien que gestionaría el PSdeG la Xunta.

El último congreso autonómico del PSdeG dejó heridas que no acaban de cicatrizar. ¿Tienen solución?

¡En esta vida todo tiene solución excepto la muerte! La inmensa mayoría del PSdeG trabaja y rema en la misma dirección con una militancia comprometida, preocupada e implicada en atender los problemas de los ciudadanos. Para eso militamos en un partido, para ser útiles a la sociedad. El partido nunca puede ser un fin en sí mismo, no vale de nada ganar asambleas; lo que hay es que escuchar a los ciudadanos y presentar las mejores propuestas.

El caso más visible de esa división interna fue el expediente al diputado Martín Seco. ¿En qué fase está?

Nunca comento asuntos internos por respeto a nuestras normas y al partido. Nuestro grupo parlamentario hace un buen trabajo con un portavoz que aúna capacidad, profesionalidad y experiencia.

¿Qué reto se marca para las municipales de mayo?

Aspiramos a superar las cien alcaldías y más de mil concejales. Hay una Galicia dinámica, progresista y con hambre de futuro que tiene sus referentes en alcaldes y alcaldesas socialistas, que es la mejor carta de presentación que tenemos. ¿Quién no quiere tener de alcalde a Abel Caballero o Bugallo? ¿O de alcaldesa a Inés Rey o Lara Méndez...? Ganar las municipales será el primer paso para ganar las generales y las autonómicas.

Según sus datos, ¿peligra alguna de las alcaldías del PSdeG en las ciudades o alguna Diputación?

Estamos en condiciones de competir y tener los mejores resultados. En estas municipales confrontan dos modelos: el del éxito testado de los alcaldes y alcaldesas del PSdeG y el de la vuelta al pasado y políticas rancias del PP, que tiene poco que ofrecer en su política municipal porque no cree en ella.

¿Se precipitó usted al comparar a Besteiro con Messi tras su desimputación y abrir las puertas a su regreso como candidato?

Creo que Messi, Mbappé, Haaland o Benzema son grandes jugadores y Besteiro es uno de los grandes jugadores que tenemos en el PSdeG, igual que Formoso, Rey, Caballero, Mendez y muchos otros. Quien tiene que estar preocupado es el PP, que no tiene un plantel como el nuestro. Como ya había ha dicho nuestro secretario xeral, Besteiro es uno de los mejores activos que tenemos en el PSdeG y cuando me preguntaron dije que lo lógico es recuperarlo para que pueda estar en primera línea, siempre que él quiera. Ni yo ni otros compañeros que también hablaron reconociendo su valía mencionamos un puesto concreto. A mí lo que me alegra es que en estas semanas quedasen tres cosas claras. La primera es que hubo una persecución judicial a quien era secretario general del PSdeG sin haber indicios de delito; la segunda, que el PP instigó con escritos anónimos la acción judicial para apartar a Besteiro; y la tercera, que Besteiro recibió el afecto y el reconocimiento de gran parte de la sociedad como la persona íntegra que es.

Habla mucho con Besteiro. ¿Será candidato a la Xunta en 2024?

Nadie puede hablar por Besteiro. En el PSdeG estamos centrados en las municipales y en la primera quincena de marzo proclamaremos las candidaturas en un comité nacional, no toca hablar de candidatura a la Xunta porque ese proceso no está abierto. Decidirá la militancia y, en cualquier caso, quiero recordar que la tradición en el PSdeG es que el secretario general sea el candidato. Si Formoso así lo decide, será un magnífico candidato a la Xunta.

¿Hay debate interno en el PSdeG sobre la candidatura de Formoso o Besteiro o simplemente ruido?

No hay debate de ningún tipo. Insisto en que estamos centrados en las municipales y nuestra prioridad es ser útiles a los ciudadanos. No se debe confundir hablar bien de un compañero que ha sufrido una persecución judicial con otro temas que no están en agenda como la candidatura a la Xunta. La insistencia en reparar su figura obedece a que se le hizo mucho daño. No basta con un día en el que se dice «quedó archivado el caso». ¿A quién le molesta que se hable bien de Besteiro? Será a los que tienen mala conciencia. Lo que llama la atención es que la jueza siga ocupando su puesto después de que quedar demostrada su mala fe y arbitrariedad.

Precisamente es usted muy crítico con la jueza Pilar de Lara.

Es muy fácil ver como durante siete años hubo una señora que, a sabiendas y con conocimiento de causa, perpetró una persecución judicial. Y no lo digo yo, lo dicen cuatro jueces de Lugo y la Audiencia Provincial. ¿Y por qué digo que actuó a sabiendas? Porque imputó un delito supuestamente a una persona por unos viajes en el año 2006, cuando Besteiro es elegido presidente en 2007. ¡Así que imputa un supuesto delito a una persona que ni estaba! Creo que la actuación de De Lara es impresentable, actuó con conocimiento y mala fe y el ejemplo es claro. En política puede haber manzanas podridas, pero la mayoría somos gente honorable; y en la justicia ocurre lo mismo, que la mayoría son honorables pero puede haber alguna manzana podrida, como es esta señora. ¡Pero algo tendrá que pasar con ella! ¿O puede fastidiar la vida a sabiendas a mucha gente sin más castigo que moverse de Lugo a Ponferrada? Hace falta una reflexión en este sentido.

Ya que habla de Lugo, el PP apostó fuerte con Elena Candia, ¿no?

Candia, desde nuestro punto de vista, está inhabilitada para representar a los lucenses porque usó malas artes: fue quien trasladó escritos anónimos con el membrete del PP para intentar apartar a Besteiro de la vida pública con acusaciones falsas que ahora se desmontan. Una persoa que actúa con ese nivel de inmoralidad está inhabilitada para representar a los lucenses, un pueblo que está lleno de buena gente y que no puede permitir ser representado por alguien que usa unas prácticas que hay que desterrar de la vida pública. ¡Instigó la persecución política de Besteiro y si es mentira, que lo niegue! Los lucenses deben saber que quien aspira a la alcaldía es inmoral y usó malas artes para apartar aun rival político de la vida pública. Eso debe ser reprobado, nunca premiado.

¿Qué tal ve a Alfonso Rueda?

Rueda es un presidente accidental, sin proyecto para Galicia, un secundario de Feijóo. En este tiempo los gallegos saben dos cosas de él: que rebajó a la mitad el impuesto de patrimonio a 7.100 ricos y que está gestionando mal la sanidad gallega, donde hay lista de espera de hasta 10 días para el médico de cabecera, donde más del 60% de concellos no tiene pediatra en Primaria y donde cada semana dimite un jefe de servicio por la gestión del PPdeG.

¿Y a Feijóo en Madrid?

Feijóo tenía un disfraz de moderado, pero en Madrid le cayó la careta antes del Carnaval. Creo que 2023 se le va a hacer muy largo. Para conocer a Feijóo solo hay que ir al 10 de enero de 2009, cuando prometió que desde la Xunta completaría el tren de alta velocidad de Lugo a Ourense. Ahora, catorce años después, los lucenses ya saben quién es Feijóo.

¿Puede el PSdeG recuperar el terreno perdido con el BNG?

La única alternativa política al PP en Galicia es el PSdeG. Solo con un PSdeG fuerte encabezando la alternativa es posible el cambio.

¿Cómo es la con Ferraz?

Tenemos na relación excelente con la dirección federal. Defendemos siempre los intereses de Galicia, pero coordinados con la dirección federal de Sánchez. Lo acusan a menudo de mover todos los hilos en la sombra.

¿Cómo lleva eso de ser el culpable de todos los males del PSdeG?

¡Yo no maté a Kennedy! Sobre todo porque nací en 1977 y a él lo mataron en 1963. Bromas aparte, milito en el PSdeG desde hace 31 años de los 45 que tengo, así que conozco a la mayoría del partido y sé que hay un reparto de papeles en los que el secretario de organización no suele ser al que le tiran más flores. Pero yo hago mi trabajo con dedicación y lealtad al PSdeG. Tuve la suerte de vivir la mejor etapa de este partido con Touriño y Louro en la dirección y mi deseo es aspirar a un PSOE gallego fuerte. Eso requiere tiempo y solo los iluminados creen que no se equivocan, pero trabajamos en la dirección adecuada, con cariño al partido y pensando en Galicia.