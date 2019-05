Centos de veciños participaron na parroquia tudense de Paramos nunha homenaxe aos dous falecidos na explosión dunha pirotecnia na zona no primeiro aniversario do suceso. Así, agradeceron a solidariedade cidadá recibida desde entón.

O acto, que foi amenizado coa interpretación de varias pezas musicais, foi celebrado este xoves ás 16.23 horas. Precisamente nese momento cumpríase un ano do accidente no que faleceron dúas persoas e 37 resultaron feridas e que tamén se saldou coa desfeita de vivendas, vías e leiras.

Nese contexto, o presidente da Asociación de Afectados Paramos-Guillarei, Salvador García, leu un manifesto no que lembrou o "horror" vivido polos veciños o 23 de maio de 2018 e mediante o que lamentou que, tras "un ano de loita", non se puido devolver a vida á parella falecida na explosión.

Deste xeito, puxo en valor que, a pesar da burocracia, os afectados creasen unha plataforma e levasen a cabo manifestacións e reunións coas distintas administracións.

Ademais, agradeceu a "solidariedade" percibida durante este ano, que, segundo incidiu, permitiu a "reconstrución" da zona. Tamién avanzou que os afectados pola explosión da pirotecnia seguirán "unidos na loita" co obxectivo de que o barrio "rexurda".

O vicepresidente da Comunidade Islámica de Tui, Nouredin, leu o mesmo manifesto en árabe, a lingua materna dos dous falecidos, que eran de orixe marroquí, e agradeceu a axuda prestada polos corpos de seguridade e os veciños aos afectados.

Posteriormente, depositouse unha coroa de flores na 'zona cero' e plantouse un carballo "como recordo da traxedia" sucedida e da "axuda" e a "solidariedade" que desencadeou, segundo indicou Salvador García.

Así mesmo, membros da plataforma de afectados entregaron unha rosa a cada un dos integrantes da directiva para agradecerlles o labor levado a cabo.

APERTURA DA 'ZONA CERO'

A 'zona cero' da explosión ocorrida en Paramos abriuse ao tráfico a principios deste mes para facilitar os traballos de reconstrución das vivendas e mellorar o acceso a esta parte do municipio aos residentes.

O Goberno central cualificou a zona como gravemente afectada por unha emerxencia de protección civil e consignou unha liña de axudas ás que se sumaron as da Xunta e o Concello de Tui. O goberno local aprobou, ademais, no pleno de abril unha nova partida de 857.000 euros para destinar á restauración das residencias afectadas.

Salvador García sinalou que a última subvención aprobada polo Concello equiparou ás primeiras e segundas vivendas da 'zona cero' e asegurou que, grazas a ela, distintos afectados poderán reconstruír as súas residencias.

Así, concretou que se iniciaron os trámites para levar a cabo a reconstrución de 23 das 31 vivendas da 'zona cero' e que, destas, xa foron concedidas 11 licenzas.

INVESTIGADO

O propietario da pirotecnia La Gallega, Francisco G.L., e suposto responsable do galpón no que se produciu a explosión foi inicialmente posto en liberdade provisional. No entanto, tras o descubrimento de 1.800 quilos de material explosivo noutros dous almacéns ilegais que lle pertencían en maio de 2018, decretouse prisión sen fianza para esta persoa, a única investigada no marco do suceso.

O pasado mes de marzo, o Xulgado de Instrución número 1 de Tui acordou a posta en liberdade provisional de Francisco G.L. ao asegurar que non se reunían "os presupostos legais" para mantelo en prisión. Pola súa banda, a Asociación de Afectados de Paramos-Guillarei anunciou que a súa defensa recorrería a resolución xudicial.