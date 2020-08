O TSXG ratifica o mantemento das restricións á hostalaría coruñesa

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificou a denegación da medida cautelar solicitada pola Asociación Provincial de Empresarios de Hostalaría de A Coruña en relación ás limitacións impostas pola Consellería de Sanidade o 7 de agosto para frear a evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na comarca.

Así o informa o alto tribunal galego despois de que os hostaleiros coruñeses pedisen ao TSXG que se suspendese a aplicación das disposicións que ordenan o peche dos locais de discotecas e demais establecementos de lecer nocturno, e que fixaban como hora máxima de peche dos establecementos de hostalaría e restauración as 00,30 horas.

O TSXG ordena no auto que se manteña a executividade das medidas preventivas cuestionadas, salvo no que se refire ao horario de peche, que foi modificado pola Xunta na orde de 15 de agosto de 2020.

Esta última orde alarga a hora máxima de peche á unha da madrugada, mentres que a de 7 de agosto establecíaa nas 00,30 horas.

O Superior destaca que deben ser ratificadas as medidas preventivas de peche das actividades de discotecas e demais establecementos de lecer nocturno, así como a limitación do horario dos establecementos de hostalaría e restauración.

"Polas razóns xa expostas no auto de 13 de agosto", entre as que destaca "a indubidable preponderancia do interese xeral na protección da saúde pública", explica.