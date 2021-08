O TSXG non ve nin "idóneo nin necesario" o certificado Covid

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sostén que o certificado Covid, cuxa aplicación rexeitou nun fallo adiantado o sábado nin é unha medida "idónea" por non "impedir" o contaxio, nin necesaria, polo menos, "no grao que resultaría esixible".

Así o recolle o auto que a Sala de Vacacións do TSXG notificou este venres e no que argumenta o fallo adiantado o sábado e polo que rexeitou a petición da Xunta de autorizar xudicialmente que certos establecementos tivesen a obrigación de pedir aos clientes o citado certificado.

Sobre a idoneidade da medida, afirman os maxistrados que "se as persoas que foron vacinadas ou padeceron a enfermidade, a pesar de desenvolver inmunidade fronte ao virus, poden ser potenciais transmisores do mesmo", por parte da Xunta "non se explicou como se evitará o posible contaxio de quen accedesen ao local amparados na presentación dun xustificante pola realización dunha PCR ou un test de antíxeno".

"Que só acredita que no momento da súa realización non eran portadores do virus activo, pero non que gocen de inmunización algunha fronte a este", apostila.

CUESTIONA A EFICACIA. Lembra, así mesmo a Sala, que conforme aos datos do Ministerio de Sanidade sobre as distintas comunidades autónomas, "na evolución do últimos catorce días non hai datos significativos que indiquen unha eficacia da medida adoptada en Galicia, única comunidade na que se veu esixindo o denominado pasaporte Covid".

Ademais, os maxistrados fan seu un argumento para o xuízo de idoneidade xa exposto polo Tribunal de Xustiza de Andalucía. "A medida controvertida establece un deber exclusivamente a cargo do cliente, consumidor ou usuario, pero non pesa na mesma medida sobre quen se atopen desenvolvendo a súa prestación laboral neses mesmos establecementos".

"De maneira que a medida non permite alcanzar o obxectivo de preservar do virus determinados espazos, pois podería darse o caso de que, cumprindo todos os clientes dun local coa esixencia, con todo ningún dos empregados estivese en condicións de cumprila, de maneira que a restrición de dereitos da clientela sería en balde".

Sobre a necesidade da medida, indica a Sala que se se parte da premisa de que, segundo as previsións de vacinación, o seu avance suporá un importante freo a expansión do virus, "non ten moita xustificación que se implante unha medida como a que se examina".

"DEMONIZAR" Á HOSTALARÍA. Tamén conclúe que por parte da Consellería de Sanidade deberíase "acreditar con rotundidade que o maior número de contaxios da chamada quinta onda ten a súa orixe, precisamente, nos establecementos de hostalaría e restauración, en bares, cafetarías e restaurantes".

Resaltan os maxistrados na súa resolución que non lles parece "ecuánime demonizar ao sector de servizos de hostalaría establecendo agravios comparativos con outras actividades mercantís que se desenvolven en lugares pechados, como son os establecementos comerciais ou grandes superficies nos que, a pesar do seu uso masificado, non se esixe para o seu acceso a exhibición de ningún documento de carácter médico".

En relación á postura da Administración, que defende que a medida non afecta os dereitos fundamentais relacionados coa intimidade e a protección de datos de carácter reservado, porque a esixencia do pasaporte imponse para o exercicio de actividades que son voluntarias e porque os datos non quedan rexistrados, nin se arquivan, senón que unicamente exhíbese un documento ante outra persona, o tribunal esgrime que "precisamente o exercicio voluntario é o propio de todo dereito".

"Tamén deambular pola vía pública durante a noite é unha actividade voluntaria e non por iso aceptouse que os toques de queda nocturnos non afecten ao dereito fundamental á liberdade", engaden.

En canto á non afección do dereito á protección de datos reservados, porque non se prevé que unha determinada información concernente á saúde sexa nin rexistrada, nin arquivada, senón que só esíxase a exhibición dun documento, "este argumento en ningún caso evitaría –defende a Sala– o risco de afección ao dereito da intimidade".

"Que é máis amplo que o de protección de datos persoais, pois o certo é que se tome ou non se tome nota diso, o cliente tivo que desvelar a un terceiro unha información concernente á súa saúde que tiña dereito a manter reservada para si e o seu círculo íntimo". Contra esta resolución pódese presentar recurso ante a Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Supremo.

AUTORIAZADA A PRÓRROGA NO LÍMITE DE REUNIÓNS. O TSXG autorizou prorrogar a limitación nas reunións de persoas para reducir a interacción social coa vista posta no freo de contaxios de coronavirus.

En concreto, a sala de vacacións do TSXG autorizou as medidas restritivas de dereitos fundamentais contidas na orde de 19 de agosto de 2021, que prorroga as que xa se recollían na orde de 21 de xullo, aprobadas no seu día polo tribunal, e xa prorrogadas por orde de 4 de agosto.

O seu obxectivo, ao limitar as agrupacións de persoas para reducir a interacción social, é facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da covid en Galicia e teñen vixencia até o 4 de setembro.

A sala dá a súa visto e prace ás medidas propostas porque responden "a unha situación clara de incremento do virus e non teñen un impacto significativo no dereito de reunión, máis necesitado de control no horario nocturno, frecuentado en maior medida polos mozos, máis proclives ao contacto social, polo que se cumpren as esixencias de ser medidas idóneas, necesarias e proporcionadas".