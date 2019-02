O TSXG confirma a condena de prisión permanente revisable para o parricida de Oza-Cesuras

A Sala do Civil e Penal do TSXG confirmou a condena de prisión permanente revisable para Marcos Javier Mirás polo asasinato do seu fillo de 11 anos o 7 de maio de 2017, o Día da Nai e durante a fin de semana que lle correspondía estar co menor polo réxime de visitas establecido despois do seu divorcio, en 2009. Os maxistrados, cunha sentenza emitida o pasado 31 de xaneiro, rexeitaron os argumentos expostos pola defensa do condenado, que alegou que Marcos Javier Mirás atopábase baixo os efectos dun brote psicótico cando golpeou ao seu fillo cunha pa de obra na cabeza.

Ademais, o TSXG tamén tomba a atenuante de reparación do dano que reclamaba a defensa, xa que dan por bo o fallo do xurado popular, que considerou probado que a intención do acusado era a de provocar á súa exesposa "o maior sufrimento posible", polo que desestimaron como "relevante" que o asasino conducise ás forzas da orde ao lugar onde depositara o cadáver do seu fillo.

Deste xeito, o tribunal confirma a condena emitida polo xurado popular o pasado 5 de outubro, que considera a Marcos Javier Mirás culpable dun delito de asasinato con aleivosía co agravante de parentesco e de xénero, en concurso medial cun delito de lesións psíquicas á súa exmuller. Así as cousas, a sentenza, contra a que cabe presentar recurso de casación ante o Tribunal Supremo, determina que o acusado non aceptou a decisión da súa esposa de separarse del no ano 2009, polo que decidiu asasinar o fillo que tiñan en común "coa intención de causarlle o maior sufrimento psíquico posible".

Ademais, tamén impón a prohibición ao condenado de aproximarse a menos de 1.500 metros da súa exmuller, con quen tampouco poderá comunicarse durante un período de cinco anos máis que a duración efectiva da pena de prisión permanente revisable.