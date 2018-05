O TSXG confirma a condena a once anos de prisión a un feirante por matar a outro en Arzúa

A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a condena a once anos de prisión, por un delito de homicidio, para un feirante que matou a outro en Arzúa despois de darlle un golpe na cabeza cun nivel de aluminio, segundo informa o alto tribunal galego.

O TSXG desestima o recurso presentado pola acusación particular, que solicitaba 25 anos de prisión por asasinato, e os seus argumentos sobre erro na proba despois de que o xurado non vise demostrada "a intencionalidade de matar" o acusado.

O feirante, acusado de matar a outro na localidade de Quión, en Touro (A Coruña), en agosto de 2016, alegou no xuízo, celebrado na Audiencia coruñesa, que só empuxou á vítima para defenderse dun "agarrón sorpresivo".

Sostivo tamén que o home caeu e golpeou a cabeza. Ademais, alegou que a vítima o abordou de forma inesperada, gritándolle que quería o seu sitio durante a feira.