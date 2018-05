El TSXG cifra en 17.000 los asuntos afectados por la huelga de Justicia

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, ha calculado grosso modo que la huelga de los funcionarios de Justicia en Galicia ha afectado desde el pasado 7 de febrero a unos "17.000 juicios y actos jurisdiccionales". En una entrevista en la Radio Galega, ha señalado que los datos son provisionales y que está a la espera de que concluya el conflicto para tener una cifra definitiva.

En cualquier caso, ha indicado que tras la interrupción acordada por algunos sindicatos la pasada semana el conocimiento que él tiene es que en los juzgados "existe prácticamente una situación muy similar a la anterior a la situación de huelga", ya que "la inmensa mayoría de funcionarios están reintegrados" a sus puestos. En cuanto a la recuperación de todo este trabajo, ha dicho que no se sabe, ya que la situación de los órganos antes de la huelga era distinta y, a veces, "radicalmente distinta de unos a otros".

Además, este plan recuperación tendría una "complejidad no pequeña" porque afectaría no solo a los funcionarios que han estado en huelga, sino a jueces, a secretarios judiciales, a letrados de la administración de justicia... "Hay que tener en cuenta esa afectación", ha incidido. Y es que, ha recordado, la planta de jueces es la que es y con esos medios, por ejemplo, la pendencia —número de asuntos sin resolver— en 2016 era de más de 120.000 asuntos.

Tres meses de huelga en una actividad delicada como la Justicia me parece un lapso de tiempo enorme

Ha estimado, en cualquier caso, que la Justicia trabaja sobre derechos fundamentales por lo que hay que tratar el tema cualitativamente y no tanto de modo cuantitativo.

Preguntado por los efectos y si las partes en conflicto han podido hacer las cosas de otra manera ha dicho que "desde lejos y desde fuera uno siempre cree se podría haber hecho de forma diferente y con un resultado mejor", si bien ha reconocido que no lo sabe. "Tres meses de huelga en una actividad delicada como la Justicia me parece un lapso de tiempo enorme; supongo que se habrán hecho todos los esfuerzos posibles para que no llegara a producirse esta situación, pero se ha producido (...) y es una verdadera calamidad para la administración de Justicia", ha abundado.

Cadenas ha opinado también sobre algunos episodios ocurridos durante la huelga, como protestas mientras se celebraban juicios, y ha indicado que en las huelgas siempre hay situaciones de tensión. Sin embargo, sobre los hechos ocurridos el día de la votación del preacuerdo entre la Xunta y algunos sindicatos, ha señalado: "me parece que puede llegar algo al Ministerio Fiscal, que tomará decisiones".