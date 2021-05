El TSXG avala el toque de queda en los concellos cerrados y los límites a las reuniones

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado las medidas propuestas por la Xunta para la gestión de la pandemia tras finalizar el pasado domingo el estado de alarma. Así, ratifica el cierre perimetral y el toque de queda en los municipios gallegos en riesgo extremo —con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes— y las restricciones en las reuniones, por las que no están permitidas entre no convivientes entre la 1 y las 6 de la mañana en ningún lugar de Galicia.

Además las reuniones de no convivientes están limitadas a seis personas en exteriores y a cuatro en interiores, incluidos los domicilios, en toda la comunidad. En el caso de los que tienen restricciones máximas, no puede haber encuentros de personas que no convivan.

En el auto, notificado este miércoles, el alto tribunal apunta que la ratificación de la prohibición de reuniones durante la madrugada se justifica por la existencia de "una situación real de riesgo de contagio". Sobre este aspecto, indica que, normalmente, en esa franja horaria las reuniones "se desarrollan en el ámbito de las relaciones sociales, en las que es frecuente la relajación de las medidas de distanciamiento social" como el uso de mascarillas. Además, entiende que esa limitación "no tiene un impacto significativo en el derecho de reunión".

En lo que respecta a los municipios en el nivel máximo de restricciones —que actualmente son Padrón, Cualedro, Laza, Cambados y Vilanova de Arousa—, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo aprueba que se mantenga el toque de queda a las 23.00 horas, la prohibición de reuniones de no convivientes y el cierre perimetral y de la hostelería.

El TSXG asegura que las restricciones en estos concellos no tienen "un impacto limitativo de derechos fundamentales que pueda considerarse desproporcionado y que exija escoger entre otras alternativas menos gravosas". Así, apunta que con el cierre perimetral "se trata de mantener un control sobre la población de los municipios afectados, evitando que con sus desplazamientos a otras localidades las personas que puedan estar infectadas asintomáticas transmitan el virus, de la misma manera que se trata de evitar el contagio a personas que puedan acceder a dichas localidades". Por tanto, los jueces concluyen que se trata "de una medida válida y adecuada para controlar la transmisión de la enfermedad".

El alto tribunal gallego apunta en el auto que en la "búsqueda del fundamento y justificación" a las medidas a aplicar "no hay que atender exclusivamente" a las consideraciones expuestas por la Xunta, "sino que deben sustentarse en datos facilitados por comités clínicos, con conocimientos y experiencia científica en materia de salud y, en particular, epidemiológica".

En este sentido, los jueces gallegos inciden en la relevancia de conocer "todos los datos concretos y objetivos sobre la pandemia, con indicación e identificación de las fuentes de información de las que proceden" para "comprobar los parámetros de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que se exigen para ratificar medidas restrictivas de derechos fundamentales". En este sentido, los magistrados advierten a la Xunta de la "escasez de datos" que les ofreció.

"A pesar de eso, y en el marco de transición hacia una nueva normalidad en la que nos encontramos desde el cese del estado de alarma, y toda vez que, además, las medidas tienen un ámbito geográfico limitado (afectan a cinco municipios) y un ámbito temporal también limitado, hasta el día 21 de mayo, con obligación de revisión, tales circunstancias las valoramos dentro de un razonable margen de apreciación que admite en este momento la ratificación de las medidas", explican.

En ese punto, la sala remarca que en el artículo 43.1 de la Constitución se reconoce "el derecho a la protección de la salud y el correlativo deber de los poder públicos de tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios". En base a ello, el TSXG considera que la Xunta es competente para tomar medidas limitativas de derechos fundamentales a los efectos de proteger la salud pública.