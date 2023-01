Triste adiós a Beni Carballal, "un devorador de asfalto" lleno de kilómetros

Si la muerte de un motorista en carretera es siempre una mala noticia, la de la víctima del accidente de Tenorio, Benito Carballal Novegil, no ha podido dejar más helada a la sociedad marinense, de donde era oriundo el fallecido.

Benito Carballal era doblemente conocido en Marín, en cuyo centro residía, primero, por su faceta como trabajador en una céntrica tienda de electrodomésticos en la calle Jaime Janer, y, segundo, por su afición al mundo de las motos, que le hacía ser integrante del Motoclub Golfiños y un activo miembro de la comunidad motera, participando en la mayoría de las convocatorias del entorno.

Conoce bien su historia el presidente de Golfiños, Orlando Castro, quien, precisamente, tenía pensado acudir con él este fin de semana a una concentración motera en Cantalejo, Segovia. "De feito, el ía cara aló, porque sempre se reúne cun grupo de amigos en Cantalejo. Tamén hai outros moteiros desta zona que están na de Valladolid, Pingüinos, e nos dous lugares están ao tanto da mala noticia", indicó Orlando Castro, que aclara que "por motivos de traballo eu tiven que renunciar a esta viaxe e Beni, ao final, decidiu ir igualmente el só".

Aunque insiste en que "quen sabe o que puido pasar" en el fatídico lugar y hora del suceso y en que no es momento de hacer elucubraciones, Orlando Castro tiene claro que la pericia de Carballal Novegil con la moto está fuera de toda duda. "Era a persoa coa que sempre podiamos contar polo moito que sabía: de motor, de condución, de como ían reaccionar os coches que ían por diante na estrada... Deste mundo e de moitas outras cousas, el sabía moitísimo", añade. De hecho "ese era un motivo polo que tamén no seu traballo o apreciaban moito. Alí el achegábase fóra de horario a calquera parte se non podía un técnico e respondía a calquera que lle plantexase as súas dúbidas".

Lugar del suceso. SANTY MOSTEIRO

"Era, ademais, un devorador do asfalto. Non podo imaxinarme a cantidade de horas que tiña enriba das súas distintas motos, e desta mesma coa que estaba. Iso non saca que puidese pasar algo, pero o que si podemos afirmar todos os que o coñecimos é que era un condutor moi prudente e sensato, experimentado e respectuoso cos demais, tanto na estrada coma fóra dela", lamenta.

La pena embarga al mundo de las dos ruedas al igual que a la sociedad marinense. En redes sociales, el vecino Motoclub A Rosa dos Ventos fue el primero en lamentar "a perda dun amigo". Las muestras de condolencias se sucedieron en toda la jornada e incluso el Concello de Marín dedicó unas cariñosas palabras al fallecido.