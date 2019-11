Trasladan a planta ao axente vigués ferido grave en Cataluña

O policía Iván Álvarez, que resultou gravemente ferido os disturbios en Barcelona tras a sentenza do procés, foi trasladado a planta do hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo este luns dada a súa evolución favorable, informaron fontes do Servizo Galego de Saúde.O axente foi trasladado desde Barcelona ata Vigo nun avión militar o pasado xoves e quedou ingresado ata este luns na Uci do hospital Álvaro Cunqueiro.O xerente da área sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña, xa avanzou entón que en cuestión de días pasaría a planta en vista de que o seu estado de saúde é "bo" e o seu prognóstico, "moderado".De feito, Iván Álvarez subiu e baixou a pé do avión que o trasladou desde Barcelona ata Vigo.O axente, que recibiu un gran golpe na cabeza no transcurso das manifestacións, estivo ingresado no Hospital de Sant Pau de Barcelona.O xefe accidental da Policía de Galicia, José Luís Balseiro, congratulouse de que Iván xa estea "na súa terra", o que está seguro que contribuirá a unha "melloría notable" do seu estado de saúde.