El trapero Kaydy Cain se defiende de las críticas: "El machismo es una lacra"

Los conciertos del trapero Kaydy Cain programados para esta semana en Santiago (jueves) y en Mos (viernes) han levantado un enorme revuelo que se ha trasladado de las redes sociales a las corporaciones municipales de ambos municipios, que han emitido sendas declaraciones institucionales expresando su repulsa ante las letras del artista, que consideran "vexatorias e denigrantes para a muller". Se refieren a líricas como la siguiente: "Baby, móntate en mi moto que yo te dejo el toto roto".

Kaydy Cain, seudónimo con el que actúa el madrileño Daniel Gómez Castro, salió este martes al paso de la polémica y aseguró que sus letras están siendo malinterpretadas. "El machismo es una lacra", dijo.

El cantante se refirió a las acusaciones de violación y abusos: "No hay ninguna denuncia ni hay ninguna persona física que esté declarando en ningún lado, es solo un mensaje anónimo que ha podido escribir cualquier persona desde cualquier sitio del mundo y que se está difundiendo".

En el caso del municipio pontevedrés, el rechazo a su actuación fue unánime en la corporación y fue manifestado por la propia alcaldesa de Mos, la popular Nidia Arévalo, quien expresó que el Concello "non apoia" el mensaje del trapero, si bien puntualizó que la decisión de que actúe o no es de la sala privada que lo programó. Y el dueño del establecimiento, una de las discotecas más emblemáticas del sur gallego desde hace décadas, defendió la "libertad de expresión" del artista. "A mí no me gustan sus letras pero hay a mucha gente que sí, no se puede criminalizar", expresó.

En Santiago, a diferencia de Mos, la declaración municipal fue firmada por todos los grupos de la corporación con la excepción del PP. "Somos un Concello que traballa a prol da igualdade, declarado libre de violencias machistas, polo tanto posicionámonos en contra deste concerto, e esiximos respecto para a figura das mulleres en todo tipo de actos públicos e privados ", reza el texto.

El establecimiento que acogerá —si no da vuelta atrás— el concierto en Santiago no se pronunció.

Así suena el polémico Kaydy Cain: