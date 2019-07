Transportes personales eléctricos, un universo por regular

El fiscal delegado de Seguridad Vial en Galicia, Carlos Gil, urgió una regulación de mínimos y de alcance nacional que ordene el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP) para armonizar la convivencia de sus usuarios con peatones y automóviles y evitar así las tragedias en la red viaria. Y es que solo en 2018 cinco personas perdieron la vida en alguno de los 237 accidentes de circulación contabilizados en toda España en los que estuvieron implicados alguno de estos vehículos, cuya clasificación es "compleja", según las autoridades.

Gil lanzó su demanda en un panel de expertos y usuarios reunido por el Instituto Atlántico del Seguro (Inade) en el Círculo de Empresarios de Galicia, con sede en Vigo. "Es evidente que lo que hace falta es que haya una legislación a nivel de todo el territorio nacional y, después, que cada ayuntamiento o núcleo urbano pueda realizar por sí mismo las aportaciones que pueda, pero nunca en contra de lo que diga la ley nacional", argumentó el fiscal de tráfico.

No regular sería ir en contra de la propia realidad, ya que en los últimos años han proliferado en las calles de todas las ciudades españolas multitud de vehículos eléctricos de todo tipo que, en muchos casos, circulan por calzadas o aceras, según convenga, ajenos a cualquier cortapisa legal.

En 2016, la DIrección General de Tráfico (DGT) estipuló que los VMP no necesitan matrícula y que sus conductores no necesitan licencia ni, por lo tanto, seguro mínimo obligatorio, a no ser que los vehículos sean utilizados para alguna actividad mercantil, como el turismo. "El principal problema que hay es clasificarlos, es decir: en qué grupo de todos los supuestos vehículos que tenemos podemos incluirlos", pregunta Gil.

La lista de VMP es larga: monociclos eléctricos con o sin asiento, segways y minisayways, hoverboards y hoverkats, patinetes eléctricos con o sin asiento, monopatines, bicicletas y hasta sillas de ruedas, todos ellos con capacidad para circular al menos a 12 kilómetros por hora, pudiendo algunos alcanzar velocidades punta de 35 kilómetros por hora. Todo ello sin contar algunos modelos chinos que llegan a los 50 por hora.

"Circular a las velocidades que permiten estos vehículos es una barbaridad", según Jonhatan Genaro, un usuario de patinete eléctrico que vivió en la ciudad británica de Oxford y que, en comparación, cree que lo que falta en España es educación vial.

Según Gil, "la cosa está bastante clara porque hay directivas del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo que han tratado de armonizar el tema", pero son muchos los factores a tener en cuenta: permisos, seguros, tasas de alcoholemia, uso del casco, matriculación o carné.

Actualmente está prevista una reforma de la normativa por parte de Tráfico, la cual vendría a satisfacer una demanda de regulación ampliamente extendida entre la población española, según un estudio realizado por la aseguradora Línea Directa y de la que se hizo eco este miércoles Alfonso Campos, director de Inade. Muchos de los accidentes en los que se ven implicados VMP ocurren en los pasos de cebra, en las salidas de garajes que dan a las aceras o en momentos en que los peatones van ojeando el teléfono móvil. Lo que hace falta es una legislación a nivel nacional y, después, que cada ayuntamiento pueda hacer sus aportaciones"