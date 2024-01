"O transporte público galego superou os 6 millóns de viaxes de balde en 2023"

A Xunta aposta por un transporte público sostible, accesible e máis económico. Falamos hoxe co director xeral de Mobilidade para abordar o traballo da Xunta no eido do transporte público.

Que iniciativas desenvolven?

A Xunta de Galicia aposta polo transporte público porque é a solución para acadar a mobilidade sostible, a través de dúas ferramentas como son o Plan de Transporte Público e os investimentos en infraestruturas de transporte. O Plan de Transporte público céntrase nos servizos e rematou a súa implantación en 2020, coa renovación completa das 3.600 liñas de autobús que conforman o transporte público por estrada en Galicia. Hoxe, en 2024, estamos a investir 100 millóns de euros anuais no transporte público, un investimento sen parangón, pasando a case cuadriplicarse o número de liñas en cada unha das provincias. En infraestruturas traballamos en dous frentes fundamentais, como son a creación de estacións intermodais —como ata o de agora temos feito en Ourense, Santiago, Pontevedra e Vigo— e estamos a traballar xa en obras en A Coruña, e proximamente en Lugo. Esperamos que cando academos un acordo co Estado, porque as obras téñense que desenvolver ao carón da estación do ferrocarril, tamén empecemos en Ferrol. Ademais, a través do Plan de Paradas Seguras estamos a investir na seguridade, desde distintas perspectivas, en máis de 1,100 paradas nas estradas de competencia autonómica.

Os tres desafíos son a movilidade sostible —nun contexto de cambio climático—, a vertebración dun territorio condicionado pola dispersión poboacional e garantir que este dereito poida exercerse de xeito asequible. Cal é a importancia de campañas como Móvome ou da Tarxeta Xente Nova?

Móvome é o lema dunha campaña de fomento do transporte público para trasladar aos usuarios e potenciais usuarios as vantaxes de adquirir a Tarxeta de Transporte Público de Galicia ou a Tarxeta Xente Nova, no seu caso. A Tarxeta de Mobilidade de Galicia ten moitas vantaxes —descontos e bonificacións do 50%—, ademais de ser o método para acceder a descontos como a recorrencia da tarxeta Xente Nova, que permite viaxar de balde no transporte público galego. Posuír a Tarxeta de Mobilidade de Galicia e aboar con ela as viaxes, é o método polo que os maiores de 65 anos poden acceder á gratuidade no transporte público autonómico.

Agardan que continúen incrementándose as persoas usuarias?

Sen dúbida. Rematamos o ano 2023 con máis de 165.000 tarxetas Xente Nova expedidas. Máis que o número de tarxetas, o importante é que estamos a falar de máis de seis millóns de desprazamentos que a mocidade galega puido facer gratuítamente, cun aforro por riba dos 10 millóns de euros, É un logro moi importante. Ao ritmo que está crecendo mes a mes, en comparación a anos anteriores, neste 2024 seguiremos a crecer.

O obxectivo é consolidar o transporte público e que siga medrando a súa utilización, con incentivos como as tarxetas de Transporte Público de Galicia ou as bonificacións do 50% do prezo do billete. Como están funcionando?

Son un éxito. A iniciativa de utilizar a Tarxeta de Mobilidade de Galicia no transporte público como porta de acceso á mellores prezos para o transporte fixo que máis de 23 millóns de viaxes desde setembro do 2022 fosen bonificados, tanto en autobuses autonómicos —que contan co apoio do 30% do Estado— como do Transporte de Ría e das cercanías en Ferrol, que financia exclusivamente a Xunta. Máis do 77% das viaxes neste tempo estiveron bonificadas.

Apostan pola modernización e renovación do transporte público xestionado pola Xunta e incrementáronse as liñas de bus ata as 3.500, con máis de 2,4 millóns de servizos ao ano, aumentándose os puntos de parada ata 55.000. Que outras actuacións acometerán?

O que queremos é, primeiro, consolidar estes datos, porque cremos que son bos. Traballamos tamén en modenizar o servizo a través de aplicacións tecnolóxicas, para que os cidadáns teñan acceso aos horarios —en tempo real— nas 55.000 paradas de Galicia, como xa o teñen agora mesmo os cidadáns de Ferrol que estaban participando nun programa piloto que permite ademais iniciar o uso de tarifas gratuítas como Xente Nova e +65, sen ter que dispór de diñeiro, só a través de códigos QR. Traballamos para que o acceso, a través de páxinas web, sexa completamente directo para calquera persoa e dun xeito moito máis sinxelo.

O transporte compartido e baixo demanda nas zonas rurais contribúe a asentar poboación?

Sen dúbida, si. Na Dirección Xeral de Mobilidade sentímonos especialmente orgullosos das medidas implantadas co transporte compartido e baixo demanda nun territorio como Galicia, tan disperso e con tantas dificultades para atender esa necesidade de mobilidade. Temos que recordar que Galicia ten máis da metade dos núcleos rurais de España. Co transporte compartido, en 2023, máis de 800.000 persoas tiveron un transporte público ao que doutro xeito non terían acceso.

Así redúcese a contaminación, diminúen desigualdades entre territorios e garántese accesibilidade?

O transporte público cumpre estes obxectivos. É a forma de mobilidade máis accesible e menos contaminante dos transportes mecánicos —non de bicicletas ou peóns, que teñen outras liñas de axuda— e ademais é a máis homoxénea en todo o territorio. O Plan de Transporte Público de Galicia conqueriu que a idade media dos autobuses sexa de 5,7 anos, cando a media en España está por riba dos 11 anos, e eso ten unha influencia directa nas emisións. Un coche, un bus ou un camión, canto máis modernos menos contaminan; polo tanto, estamos na liña e no camiño.

"O proxecto de Ley de Movilidad sostible do Goberno non fala de transporte no rural"

Entre xaneiro e xuño de 2023, os usuarios aumentaron un 17% ao respecto da primeira metade de 2022, ata superar os 18 millóns. Agárdase que continúe a medrar o uso do transporte público galego?

Ao comezo das medidas de bonificación do 50% en setembro de 2022 estabamos a sufrir certa falta de demanda arrastrada desde a pandemia. Esto superouse e propiciou que o incremento de usuarios no transporte público fose notable, cun 25%. Esperamos que a demanda continúe a crecer, quizais a un ritmo algo menor. Chegamos aos números previos á pandemia pero ao tempo detectamos que a sociedade demanda máis transporte.

Como contribuirá ao desenvolvemento do transporte público a nova Estación Intermodal de Pontevedra e, no futuro, a de Lugo?

A Intermodal de Pontevedra xa está a funcionar, cun investimento de case 6 millóns de euros e 1,4 millóns de viaxeiros na estación de autobuses —un 12% de crecemento—, o que é significativo. Malia as limitacións da media distancia, o Eixo Atlántico é o principal tractor dunha demanda que supera o millón de viaxeiros. A Intermodal de Lugo está noutro estadío de destransporte melloras en servizos e infraestruturas envolvemento. Xa están licitadas as obras —houbo 16 ofertas— e próximamente as iniciaremos. A licitación son case 20 millóns de euros, e inclúe a estación de autobuses e o aparcadoiro subterráneo, xunto á actuación na estación de ferrocarril. En total serán máis de 50 millóns de euros. Desde a Xunta xa reclamamos ao Estado a mellora dos servizos ferroviarios. A demanda en Lugo ascende a uns 60.000 viaxeiros ao ano, fronte á estación de autobuses, que move un 650.000 usuarios, dez veces máis. Precisamos que os servizos ferroviarios sexan un punto de contacto entre o transporte de longa distancia, como é o ferrocarril, e un transporte de proximidade que poida atender o autobús.

O proxecto de Ley de Movilidad Sostenible pretende dar estímulos e penalizacións. Mellorará a situación dos servizos ferroviarios?

Desde a Xunta descoñecemos cal é o novo proxecto de lei que se levará ao Congreso dos Deputados para a súa tramitación. Polas declaracións do ministro de Transportes vai ser moi similar ao que xa se iniciou a tramitación na lexislatura pasada. É un proxecto que, xa o dixemos públicamente, non nos gusta. Ten o foco nas grandes áreas metropolitanas (Madrid, Barcelona, Valencia, etc...) para atender ao transporte de cercanías deses núcleos pero sen aclarar como se financiará o transporte público no resto de España. Non se fala de transporte no rural, e donde as liñas de ferrocarril son deficitarias abre a posibilidade de deixar de prestalas para que o fagan as autonomías cos autobuses. Non podemos estar de acordo con centrifugar os problemas.