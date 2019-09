Traje o chándal, pero con decoro

La Mesa del Parlamento aprobó este lunes con los únicos votos del PP las normas que regulan el uso de dependencias del Pazo do Hórreo y la indumentaria recomendada a políticos e invitados, con el único objetivo de garantizar el "decoro" en la casa de todos los gallegos. Pero donde la presidencia de la institución ve un simple formalismo para "pór por escrito" un código que ya se venía aplicando en la práctica desde hace años, la oposición ve una "mordaza" a los derechos. Así, apenas unas horas antes del pleno que este martes abre oficialmente el curso político, el lío está servido.

Las normas reservan a la dirección de la Cámara la potestad de "facer gardar a orde e o decoro en calquera dependencia, espazo ou instalación" del recinto, lo que implica el control sobre los actos que organice cada grupo, aunque solo en zonas comunes y no en las salas que ellos tienen asignadas. Y junto a este, el otro asunto espinoso es la posibilidad de veto "á presenza de persoas que utilicen prendas de vestir, accesorios, carteis, fotografías, pancartas ou calquera outro elemento que poda resultar alusivo a algún deputado, organización, institución ou terceiras persoas ou que, de calquera xeito menoscabe o decoro".

En la práctica, aclaran desde la presidencia, no se trata de imponer un código de vestimenta o de exigir traje y corbata a diputados e invitados. Ni siquiera se pondrán límites a las camisetas reivindicativas que se ven en cada sesión en apoyo de empresas, colectivos o particulares. Solo a aquellas que puedan portar alusiones personales, insultos, simbología conflictiva... El mismo criterio a aplicar a las pancartas, fotografías o carteles, tanto en el hemiciclo como en la tribunta de asistentes.

El Parlamento aclara que no se trata de exigir traje y corbata ni de vetar las camisetas con mensajes si estos no resultan ofensivos

"As normas limítanse a recompliar por escrito os usos, costumes e lóxica que se ven utilizando desde sempre nesta Cámara", aclaran desde el gabinete de Miguel Santalices. "Non se suprime nin se engade nada respecto ao que se viña facendo", al amparo de las facultades que el reglamento interno que confiere al presidente. Se trata, en definitiva, de añadir "transparencia e novas garantías" al uso del Pazo do Hórreo, que en cualquier caso es "menos restrictivo" que otros parlamentos.

Quien mejor lo ilustró fue quizás el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, que resumió las normas aprobadas este lunes como una herramienta para evitar que el salón de plenos pueda convertirse, por ejemplo, "en un manifestódromo", como llegó a ocurrir en algunas ocasiones en los últimos años, especialmente desde 2012.

"MORDAZA". Todos los grupos de la oposición —PSdeG, Común da Esquerda, BNG y mixto— se opusieron en bloque a las normas propuestas por la presidencia del Parlamento. Los socialistas propusieron aplazar el debate para darle una vuelta al texto, pero el PP escudó sus plazos en el inminente arranque del curso. Xoaquín Fernández Leiceaga también lamentó que se introduzcan "sospeitas" sobre el uso que puedan hacer los grupos de las salas comunes, cuando da por hecho el sentido común y "razoable" de todos; y alertó sobre lo difícil que resulta calibrar el concepto "decoro".

Luca Chao (GCE) pidió "más flexibilidade" en O Hórreo. "O decoro da Cámara ten que ser totalmente compatible coas reivindicacións cidadás", manifestó.

En el BNG, Ana Pontón ve "gravísimo" que el PP quiera "aprobar un regulamento" que contribuye a "amordazar" a la ciudadanía y a los diputados. La misma idea de "mordaza" que expuso Luís Villares, del grupo mixto. "Lamentamos a perda de democracia nesta Cámara e estudiaremos a forma de recurrir este documento".