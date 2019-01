LAS DOS SEMANAS de rescate del pequeño Julen en el pozo de Totalán han sido la crónica de una tragedia ya no solo anunciada, sino retransmitida en tiempo real. Pero a partir de este momento, consumado el drama y aparcada la angustia, es tiempo de buscar explicaciones a lo ocurrido. Y la primera pregunta que hay que hacerse es si un suceso así es evitable. En teoría sí, porque basta que un pozo esté cerrado para minimizar el riesgo. Pero en la práctica casi nunca se cumple, porque las leyes y normativas o no son claras o directamente ni se aplican. Factor al que hay que añadir además una nula cultura de la seguridad.

Quizás esa es la razón por la que la historia reciente de Galicia está llena de episodios con el mismo guion que el de Julen. Algunos de ellos con total paralelismo, como el de otro niño de 2 años que el verano de 2005, estando al cuidado de su abuela en Val do Dubra, al lado de Santiago, falleció al caer al pozo de agua de la casa, de diez metros de profundidad. En este caso sí estaba cerrado, aunque de forma muy precaria con una tabla que cedió. Años después, en marzo de 2009, la tragedia estuvo a punto de repetirse en Ribeira, también en un pozo familiar de idéntica profundidad. En esa ocasión el menor, de 4 años, logró sobrevivir agarrado a unos tubos.

Por desgracia, ni esos antiguos casos ni el reciente de Totalán son aislados. Existe una larga lista de gallegos y gallegas que perdieron la vida al caer en un pozo, hasta el punto de que es raro el año que no hay que lamentar sucesos así. En 2009 en Vilagarcía, en 2012 en Navia de Suarna y Agolada, al año siguiente en Mos, Coles y Frades, en 2015 en Abadín y Amoeiro, en 2016 en Oroso, Punxín y Viana do Bolo, 2017 en Valdoviño, 2018 en O Carballiño... Se trata solo de los fallecidos más recientes y con repercusión mediática, ya que se estima que otros no salen a la luz, bien por ser sospechosos de suicidio o por quedar relegados al ámbito familiar. Y si este abanico se abriese a las víctimas de las fosas de purín, la cifra se dispararía.

Lo que tienen en común es que detrás de todos ellos está el infortunio, aunque también la dejadez de una sociedad devota del "nunca nada pasou" y, sobre todo, la ausencia de una legislación clara sobre el cierre de pozos. Un cóctel explosivo si se tiene en cuenta que Galicia, por dispersión poblacional, tradición minera y geología, es un enorme queso de gruyer.

UN RURAL LLENO DE POZOS. En el rural gallego prácticamente hay un pozo de agua por casa. Y aunque es cierto que los que se perforan hoy —llamados de barrena— tienen diámetros tan estrechos que ninguna persona sería capaz de colarse por él, todavía sobreviven miles de ellos tradicionales cuyas bocas superan holgadamente el metro de diámetro.

Un riesgo que además se vio incrementado en los últimos años con el abandono del rural. Más de 2.000 núcleos ya están deshabitados y las casas cerradas se multiplican por todo el territorio. Con el tiempo, se cubren de una maleza que acaba ocultando sus pozos, depósitos de purín o fosas sépticas, muchas veces sellados con simples tapas de tabla, metal o cemento que los años pudren, un proceso acelerado por el efecto de los gases. Son una trampa mortal para personas y animales.

Áreas urbanas Peligros también sobre el asfalto

El 99% de los sucesos con final trágico —o sustos con final feliz— relacionados con caídas en pozos, hoyos y fosas tienen como escenario el entorno rural, algo lógico. Pero el asfalto no está exento de peligros. La diferencia es que aquí las normativas municipales son más claras y el territorio a vigilar, mucho menos extenso. Por eso, cualquier obra en la que se abra una zanja o se excave un foso debe quedar vallada para cualquier persona ajena a ella. Y si es de noche, se señaliza con elementos luminosos.

Historia de caídas

Aún así también existe un historial nutrido de caídas de peatones y vehículos en socavones, alcantarillas abiertas, zanjas y otros conductos. Y casi siempre por una causa: la relajación con la seguridad.

Cuando los pozos son de abastecimiento para consumo es Augas de Galicia quien los autoriza, los regulariza y los inscribe. Pero es el propietario quien debe garantizar la seguridad a su alrededor ya que están en su terreno. Y en caso de abandonarse o secarse, el dueño debe comunicar la renuncia a su explotación para que Augas vaya a realizar la inspección de su cierre. ¿Cuál es entonces el problema? Que en todos estos años no se ha recibido ni una sola comunicación de renuncia a un pozo, lo que se traduce en que no hubo ni una sola inspección, según admite la Xunta. Una vez más, la falta de concienciación de la gente y la ausencia de una normativa única, clara y contundente crea un problema donde no lo había.

Para los purines y pozos negros actuales sí existen hoy más controles y restricciones, ya que deben ser abiertos y estar vallados. Pero el problema aquí es otro: quedan miles de fosas de antaño, algunas construidas de forma muy precaria, sobre las que no existe ningún control público ni particular.

"VI LA LUZ ARRIBA, LEJOS". Pero no solo hay pozos en las casas. Las minas y canteras abandonadas representan hoy por hoy otro de los grandes peligros ocultos del subsuelo gallego. Galicia tiene tradición minera que, aunque venida a menos, ha dejado importantes huellas en el territorio. Hay decenas de explotaciones abandonadas que constituyen auténticos laberintos bajo tierra. Una vez más, sobre el papel, no representan ningún riesgo, ya que la ley obliga a cualquier empresa a acometer un plan de regeneración de la zona afectada una vez cierre. Pero igual que ocurre con los pozos, quedan muchas minas que cesaron su actividad antes de aplicarse esta legislación.

La Xunta asume algunas actuaciones de sellado de bocas y túneles, pero queda mucho por hacer. Cada año hay alguna denuncia vecinal por pozos mineros descubiertos entre la maleza que representan un peligro para personas y ganado. Y en decenas de minas y canteras el vallado no resiste el paso del tiempo o, directamente, nunca llegaron a tenerlo, ya que fueron clausuradas con una simple cadena y una señal para cortar el acceso principal, dejando abierto el resto del perímetro.

Del peligro de las minas da fe Teresa, una vecina de Vimianzo que cayó a un pozo de una de ellas con 10 metros de fondo cuando desbrozaba un monte. Se rompió dos vértebras, pero por suerte tenía el móvil con ella para pedir ayuda. "Vi que la luz estaba arriba muy lejos y me di cuenta de que yo sola no podría salir", relató.

"ES CASI IMPOSIBLE CAER". Más difícil es caminar al aire libre y precipitarse por una gruta, cueva o sima del terreno. "Imposible no hay nada, pero es verdaderamente difícil", reflexiona el presidente de la Federación Galega de Espeleoloxía, Francisco Martínez, al ser consultado sobre este potencial peligro del monte gallego.

No se trata de caer en el alarmismo, pero tampoco de ignorar una crónica negra sostenida por la estadística

Aunque admite que no existe "ningún tipo de obligación legal" de señalizar las cuevas —las tienen georreferenciadas pero no marcadas sobre el terreno—, este espeleólogo no recuerda ninguna caída seria, sobre todo porque Galicia no tiene grandes cavidades. "Puede haber alguna sima, pero como suelen estar en el monte entre mucha vegetación es difícil llegar hasta ellas", detalla. Pero él mismo reconoce que las minas son otra cosa. "No son una estructura natural", avisa.

Además, el monte esconde otros peligros a ras de suelo como los depósitos de carga antiincendios, vallados por ley pero con una seguridad que no siempre presenta un óptimo estado de conservación —en 2012 falleció en uno un vecino de Navia de Suarna de 49 años—. O profundos bebederos para animales sin señalizar.

No se trata de caer en el alarmismo, pero tampoco de ignorar una crónica negra sostenida por la estadística. Para que el caso de Julen sea el último se necesitan cambios a muchos niveles, pero sobre todo voluntad. Hoy se vigilan con celo los grafitis, la maleza de las casas, los vertidos, el botellón... pero nadie controla los pozos.

Y hasta que eso ocurra, en Galicia, la única ley que se cumplirá con seguridad en todos ellos es una que data del año 1687 y que redactó Newton: la de la gravedad.