Tragedia en Arbo: una zona difícil con rápidos, piedras y pozos

La zona de la playa fluvial de Arbo, al lado del puente internacional que va a Melgaço, es compleja. Este fin de semana se cobró la vida de un niño de 10 años y su padre, de 42.

Allí el Miño está ya cerca del mar y llega con todo su caudal y su fuerza, especialmente si la presa de Frieira está abierta. La playa está abrigada por un pequeño muro, pero el accidente se produjo fuera de esta zona de protección, justo donde el río encañona varias veces entre grandes masas de granito, lo que acelera las corrientes y cava pozos profundísimos. De hecho, de la peligrosidad del Miño en ese tramo internacional da buena cuenta el hecho de que se use como escenario para hacer rafting.

EL PELIGRO DEL EMBALSE. Además, hay otro peligro añadido: el embalse de Frieira. La última gran presa antes del mar está diez kilómetros aguas arriba en línea recta, lo que hace que el caudal varíe en función de las compuertas. El agua puede subir o bajar un par de metros en un corto espacio de tiempo con facilidad.

De enero a marzo han fallecido 33 personas ahogadas en España, solo 1 de ellos en Galicia, a la espera de los datos oficiales de abril. En 2021 se ahogaron en la comunidad 17 personas y 260 en todo el país.

Buzos de la Armada desplazados desde Ferrol localizaron este domingo, sobre las 15.00 horas, el cadáver del niño de 10 años que desapareció el sábado a última hora de la tarde en aguas del Miño en la zona de la playa fluvial de Arbo, en un trágico suceso que también le costó la vida a su padre, de 42 años de edad, que murió ahogado cuando intentaba sacar al hijo.

Fuentes de la Guardia Civil ratificaron este domingo el hallazgo del cadáver, que apareció a tres metros de profunidad y a unos 350 río abajo del lugar donde fue arrastrado, cerca de una playa fluvial de la localidad de Arbo.

Aunque el operativo de búsqueda a pie de río peinó una zona muy amplia ante el temor de que la corriente pudiese haber llevado al menor kilómetros abajo, incluso hasta la desembocadura, finalmente el cuerpo apenas se había movido del lugar del suceso.

En el momento de los hechos también estaban en la playa fluvial la madre del niño y una hermana de 8 años, que están a salvo ya que ellas no llegaron a meterse en el Miño. La familia tiene su residencia en Vigo.

LOS HECHOS. El trágico accidente se produjo en la tarde del sábado en una zona próxima a la playa fluvial de Arbo. Allí, al niño se le cayó una chancla al agua y se metió en el cauce para tratar de recuperarla, momento en el que la corriente lo sorprendió y acabó arrastrándolo.

Su padre, testigo de los hechos, acudió en su auxilio pero también fue arrastrado por la fuerte corriente del momento. Aunque los efectivos de rescate lograron sacarlo del agua poco después con signos de ahogamiento, el personal de emergencias sanitarias no pudo hacer nada para reanimarlo y salvar su vida, a pesar de los esfuerzos.

OPERATIVO DE BÚSQUEDA. En ese momento se activó también el operativo de búsqueda para dar con el hijo. Se movilizaron dos helicópteros, patrullas de la Guardia Civil, una embarcación de la Armada con base en Tui, bomberos de O Porriño y los drones del Grupo de Apoio Loxístico de la Axencia Galega de Emerxencia (Axega). Además, también colabraron en la búsqueda del menor desaparecido agentes de la GNR portuguesa y de los bomberos voluntarios de Melgaço, al otro lado del Miño.

Los rastreos dieron su fruto a primera hora de la tarde de ayer, con la localización del cuerpo sin vida del niño, que fue encontrado por buzos de la Armada a unos 200 metros de donde fue rescatado el cuerpo del padre a última hora de este sábado y a 350 del lugar donde se cayó al agua, según confirmó a Europa Press el capitán de la Comandancia Naval del Miño, Pablo Redondo.

