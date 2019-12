Traballadores e veciños de Verín encérranse no Hospital contra o peche do paritorio

Decenas de traballadores e veciños do municipio ourensán de Verín encerráronse este luns, desde as 8.00 horas, no hospital comarcal para denunciar o peche do paritorio e a supresión dos servizos de urxencias pediátricas. Segundo manifestaron os concentrados, mantéñense firmes na súa decisión de continuar no centro ata que se presente o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. Ante esta esixencia, o representante autonómico accedeu a reunirse este luns pola tarde ás 20.00 horas con traballadores e a comisión delegada do hospital.

Polo momento, só acudiu o xerente do propio Hospital de Verín, Miguel Abad. Segundo explicaron por parte da Comisión do Hospital de Verín, con esta protesta esixen respostas ante o peche de servizos e mostran a súa repulsa á necesidade de ter que conducir máis de 70 quilómetros para dar a luz en Ourense.

Os encerrados criticaron o "desmantelamento da sanidade no rural", cos mesmos argumentos coreados o pasado sábado nunha manifestación multitudinaria en contra da decisión tomada polo Sergas. Pola súa banda, Miguel Abad trasladoulles que "a decisión se baseou en criterios técnicos" e solicitoulles que "non interrompan o normal funcionamento do centro".

DÍA E NOITE. A Guardia Civil despregou efectivos no exterior do centro desde primeira hora da mañá deste luns, pero non houbo ningún intento de desaloxo, segundo trasladou a Comisión do centro a Europa Press. Respecto diso, explicou Eva Rodríguez, delegada de CC.OO., a intención é manter o peche día e noite. No entanto, haberá que ver como evoluciona a situación, no caso de prodúzanse desaloxos, abundou.

Así mesmo, segundo explicaron os encerrados, as panadarías de Verín envorcáronse en axudar e, desde primeira hora da mañá, levaron comida para as persoas que encerradas.