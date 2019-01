Traballadores de Seaga reclaman ante a Xunta unha "solución" para o seu futuro

Traballadores de Seaga, empresa pública de loita contra o lume dependente da Consellería de Medio Rural, concentráronse ante a Xunta na mañá deste luns para reclamar unha "solución" para o seu futuro.

Uns 80 traballadores protestaron ante a sede do Goberno galego en San Caetano cunha pancarta na que se podía ler 'Non nos queren. A Xunta déixanos na rúa. Seaga solución'.

Así, denuncian que os sistemas de puntuación barallados por Función Pública para elaborar as listas do servizo antincendios "deixan fóra" á maioría dos 500 traballadores de Seaga.

Fronte ao edificio de San Caetano, os traballadores cantaron consignas como Seaga solución, conselleiro dimisión , nunha protesta na que se viron bandeiras da CIG e soaron bucinas. Entre outros presentes, atopábase o deputado de En Marea Antón Sánchez.

En declaracións a Europa Press, Josafat Ponte, membro do comité de empresa de Seaga na provincia de Pontevedra, explica que un grupo de representantes se atopa no interior do edificio administrativo da Xunta á espera de poder reunirse co director xeral de Función Pública, José María Barreiro.

Os traballadores temen quedar "na rúa" ante a reestruturación do servizo de loita contra o lume e denuncian incerteza sobre o seu futuro. Ademais, demandan respecto para a súa formación de bombeiros forestais, pois rexeitan que sexan incluídos nas brigadas de limpeza de franxas de seguridade.