Os traballadores da residencia de Celanova, desbordados: "Necesitamos axuda"

Os poucos traballadores que restan sans na residencia de anciáns San Carlos de Celanova víronse "desbordados" este luns para atender aos seus 54 usuarios, dos cales 11 están en illamento no propio centro tras coñecerse esta fin de semana que están infectados por coronavirus.

Segundo explican a Europa Press fontes desta institución, iniciaron os trámites para solicitar a intervención "canto antes" do Exército de Terra Brilat "para que axuden, polo menos, con persoal sanitario" a desatascar a situación.

Este mesmo luns, pasadas as 13,30 horas, desprazouse até o centro unha dotación da Unidade Militar de Emerxencias (UME), pero o seu labor limitouse á desinfección do edificio.

Despois de que tamén unha ducia dos empregados dese positivo en covid-19, os negativos --todos sometéronse ao test-- denuncian que "non dan" con todo o traballo que teñen e que o levan "un pouco atrasado".

E é que, se normalmente adoita haber sobre seis ou sete empregados para a atención directa dos internos, ademais doutro persoal como enfermeiros e cociñeiros, este luns pola mañá había "só catro persoas para 54 usuarios", comentan estas mesmas fontes.

Ademais, aínda que pola tarde acudiu máis xente ao centro, isto se debe a que eran "os mesmos compañeiros" que levan "moitos días seguidos" traballando e que deberían estar a descansar.

No tocante á atención dos usuarios, o alcalde do municipio, Antonio Puga, apostaba este mesmo luns pola súa recolocación noutro lugar onde poidan "recibir atención sanitaria", como un centro hospitalario ou, segundo mencionou, as dependencias da Fundación San Rosendo nos Milagros, tal e como se baralla.

"SEN DEMORA"

A Xunta, segundo fontes consultadas por Europa Press, está "moi preocupada" pola residencia e calquera medida respecto diso, ben implique un traslado ou un illamento, se adopta "sen demora".

Iso si, advirten que están "á espera" de instrucións do Goberno central para saber como poden dispor das residencias privadas tal e como anunciou este domingo o presidente, Pedro Sánchez.

O mesmo domingo, o titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, garantía que as autoridades sanitarias estarían "atentas aos brotes de infección que se produzan nas residencias e tutelarán as instrucións a dar".

Precisamente, na residencia San Carlos de Celanova vivía a primeira persona con coronavirus que faleceu na provincia de Ourense, unha muller de 93 anos con patoloxías previas.