Los trabajadores de Povisa reclaman un acuerdo "justo" con el Sergas y no un "parche"

Trabajadores de Povisa se han concentrado este martes a las puertas del hospital, al grito de "Povisa culpable, Sergas responsable", reclamando un acuerdo "justo" entre empresa y Sergas y no un "parche" al que pretenden llegar ambas partes, según ha asegurado la presidenta del Comité de Empresa, María Xesús Neira. El hospital privado anunció hace varias semanas su entrada en preconcurso de acreedores.

Los sindicatos están convencidos de que los acuerdos a los que están llegando Povisa y Sergas sólo beneficiarían a la empresa y en ningún momento a los trabajadores que, en ningún caso, "verían mejoradas sus condiciones laborales". "No hay grandes avances y los que hay, sólo favorecen a Povisa y no a los trabajadores", ha insistido Neira.



Los sindicatos han criticado que las negociaciones no contemplan, en ningún momento, subidas salariales para los trabajadores ni la contratación de más personal. "Hacen falta más trabajadores para atender a las 139.000 cartillas del Sergas", han recordado.

La presidenta del Comité de Empresa ha anunciado más movilizaciones para los próximos días y ha asegurado que seguirán hasta que se llegue a un acuerdo "justo" para todas las partes. "Estamos convencidos que de que habrá acuerdo antes de que acabe el año ya que nos les conviene que entren en concurso de acreedores", ha finalizado Neira.