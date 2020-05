Trabajadores de centros dependientes de Política Social piden elegir sus vacaciones

Los trabajadores de los centros dependientes de la Consellería de Política Social manifestaron su "disconformidade" por la propuesta de vacaciones 2020, un borrador que consideran "selectivo e abusivo". Para el colectivo, la Administración pretende imponer "novos límites" y restringir "un dereito fundamental recoñecido por lei" como es el derecho a la libre elección de los periodos vacacionales.

"Solicitamos que se teñan en conta as nosas peticións e se ratifique dita proposta co fin de poder desfrutar do período de vacacións tal e como se realizaba ata agora, sen límites nin acotacións de ningún tipo", afirman los trabajadores en un comunicado. "No caso de que non se escoiten as nosas peticións, tomaremos as medidas legais que consideremos oportunas", añaden.

El colectivo indica en su escrito que entienden muchos de los cambios que se llevaron a cabo por culpa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, "tanto para os centros coma para os empregados e usuarios dos mesmos", aunque no entienden que, tras las "situacións complexas" vividas, la Administración "no lugar de recompensar todos os esforzos realizados continúe poñendo novos límites".