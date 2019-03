Los trabajadores de ambulancias se encierran en los despachos de las siete áreas sanitarias

Trabajadores de ambulancias de las siete áreas sanitarias gallegas se han encerrado en los despachos de las Xerencias de Xestión Integradas tras tres días de huelga consecutivos con el objetivo de demandar un nuevo convenio colectivo que "garantice unas condiciones laborales dignas", según han trasladado CIG, CC.OO. y UGT.

En concreto, en Vigo, en el marco de un acto al que han asistido un centenar de personas; el delegado de CIG en Ambuibérica y miembro del comité de huelga, Alberto Cedeira, ha detallado a Europa Press que no se ha producido una actualización salarial de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC) desde el vencimiento del anterior convenio, en diciembre de 2015.

Además, la actualización de las retribuciones de acuerdo con el IPC no se hará efectiva hasta noviembre de este año, según la propuesta de la patronal. Mientras, la subida salarial sobre este índice se hará efectiva en 2020. A esta situación, se suma la deuda de una paga extra de 2011 que, según la proposición de la patronal, todavía no se retribuiría este año a los empleados de las ambulancias.

El representante de la CIG de Transportes en la comarca de Vigo, Carlos Martínez, ha señalado que, debido a estos motivos, los trabajadores han acudido "masivamente" a las huelgas diarias realizadas desde este lunes, que, si no se llega a un acuerdo, se convertirán en un paro indefinido a partir del día 20 de marzo.

También ha concretado que los servicios mínimos fijados por el Ejecutivo autonómico han sido del 100 por cien en el caso del servicio urgente y de en torno al 70 en el no urgente.

REUNIONES. El delegado de UXT y representante de la mesa negociadora del convenio, Francisco López, ha avanzado que este jueves tendrá lugar una reunión con la patronal que, inicialmente, se había fijado para el próximo día 13.

Cerdeira ha recordado que el pasado 22 de febrero ya se celebró un encuentro con el Consello Galego de Relacións Laborais, la Xunta y la patronal en el que la Administración se comprometió a licitar un contrato para el transporte urgente a mediados de marzo –que entraría en vigor a finales de este año–.

No obstante, según ha añadido, no se acordaron soluciones para el servicio no urgente cuyo sobrecoste "no asume" la Xunta, según ha recalcado el representante sindical.

Asimismo, los trabajadores de ambulancias del área de Santiago han detallado en un comunicado que se han encerrado en el Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) dado que consideran que los avances alcanzados en las negociaciones no son suficientes. Así, los empleados del área sanitaria de la capital gallega han incidido en que no se ha llegado a un acuerdo en relación a aspectos como los contratos en prácticas y la prevención de riesgos laborales.