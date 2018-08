Los trabajadores en huelga del 061 se han concentrado este lunes frente al Servizo Galego de Saúde (Sergas), en el edificio administrativo de San Lázaro, donde han advertido de que su "pelea" por unas mejores condiciones continúa.

En el acto de protesta, los participantes han coreado numerosas consignas en contra del traslado al municipio pontevedrés de A Estrada. "Fundación, escoita, estamos en loita", "Non, non, non á precarización", "Ir a A Estrada é unha cagada" y "Tempo de traslado, tempo de traballo" han sido algunos de los lemas esgrimidos.

Como portavoz del personal, ante la ausencia del representante de la junta de personal, Armando Gómez ha denunciado que la Administración autonómica mantenga "todo bloqueado", de ahí, ha justificado, la huelga, puesto que las posturas están "muy opuestas".

Tras casi 25 años con la central de coordinación en Santiago, este portavoz, del sindicato CESM Galicia, ha criticado que "no tiene ningún sentido" el llevarla a otro ayuntamiento, que no tiene "ni estación de tren, ni aeropuerto, ni autovía" que lo conecte directamente.

Frente a esto, ha destacado que Compostela, como capital de Galicia, está "mejor" comunicada, de ahí que los profesionales se extrañen por el hecho de que el nuevo edificio se construyese en A Estrada.

Para los trabajadores, el traslado supondrá una 'pérdida económica evidente'

Para los trabajadores, además, el traslado supondrá una "pérdida económica evidente", motivo por el cual, ahora que "ya hay fecha", el próximo 2 de octubre, el colectivo avisa de que seguirá "peleando" unas mejores condiciones.

Un representante de Grupo Norte, Alexis Rey, ha exigido igualmente unas condiciones de traslado "dignas", y ha censurado los servicios mínimos establecidos para la huelga.

APOYO PSOE Y BNG. La parte política ha estado presente durante esta movilización con representantes de PSOE y BNG. De la primera de las formaciones han acudido su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga; el diputado que se ocupa de los asuntos sanitarios, Julio Torrado y el portavoz municipal, Paco Reyes.

Reyes denuncia esta "decisión ineficiente" que ha atribuido al Sergas, a la Xunta y, en definitiva, al Partido Popular, supondrá que Santiago de Compostela "pierda una cosa más".

"Totalmente en contra" de esta medida, ha preguntado al alcalde, Martiño Noriega, "que propostas fixo" para evitar el traslado del 061, después de enumerar los mandatos de los populares Gerardo Conde Roa y Agustín Hernández.

Por su parte, Leiceaga ha mostrado su preocupación por "la calidad de un servicio básico" y Torrado ha denunciado "criterios opacos" para determinar el traslado.

A continuación la parlamentaria del Bloque Montse Prado ha exigido al Gobierno gallego "que deponga su actitud de prepotencia" en este conflicto.