Un total de 72.161 galegos votaron xa por correo, un 79,5% máis que en 2016

Un total de 72.161 galegos xa enviaron o seu voto por correo para as eleccións ao Parlamento de Galicia que se celebrarán o vindeiro domingo, 12 de xullo. A esta cifra sumaranse os votos que se depositaron este venres, 10 de xullo, na rede de Correos, no horario habitual das oficinas postais e como máximo até as 14 horas, prazo límite establecido pola xunta electoral central para o depósito do voto por correspondencia para os comicios galegos.

Esta cifra supón un incremento do 79,52% respecto ao anterior proceso electoral homologable, as eleccións autonómicas galegas que se celebraron en 2016 e, a falta do dato definitivo, xa supón a cifra máis alta de voto por correo rexistrado nuns comicios autonómicos en Galicia, desde a súa primeira celebración após a aprobación do Estatuto de Autonomía en 1981.

De todos os votos por correo admitidos, Correos ten xa en custodia, nas oficinas postais de destino, 66.263 sobres cos votos depositados polos electores, preparados para a súa entrega nas 3.952 mesas distribuídas nos 2.400 locais electorais do territorio de Galicia.

Concretamente, a 9 de xullo, estaban baixo custodia 25.509 na Coruña; 9.832, en Lugo; 10.199, en Ourense; e 20.723, en Pontevedra. En total, son 66.263 en custodia.

MEDIDAS

Correos lembra que realizou 340 contratos de reforzo e aplicou as medidas extraordinarias aprobadas pola xunta electoral central con motivo da pandemia da Covid-19.

Ademais, Correos aplicou outras medidas como a ampliación de horarios e a apertura en festivos locais e autonómicos, como o 24 de xuño, día de San Xoan, para axilizar ao máximo a xestión do voto por correo, que bateu marca histórica, tanto en número de solicitudes como en voto por correo xa admitido.

De feito, en total admitíronse 77.339 solicitudes (un 60% máis que nas anteriores eleccións galegas de 2016) e máis de 72.671 votos xa foron recoller, segundo os datos provisionais. En total, había 8.600 puntos de atención ao público en toda España, desde onde se poden entregar os votos e hai que sumar o feito de que, de forma extraordinaria, os votantes puideron entregar sóbrelos aos carteiros.

DISPOSITIVO ESPECIAL

Para a xornada electoral do 12 de xullo, a empresa postal pública ten encomendada a misión de entregar os votos cursados por correo nas mesas electorais.

Para iso, está previsto un despregamento loxístico especial, integrado por 1.311 traballadores, entre persoal de repartición e de oficinas, e mobilizará todos os vehículos da súa frota que sexan necesarios para o correcto desenvolvemento da súa misión, 172 deles só en Galicia.

Cando se abran os locais electorais, un primeiro equipo de traballadores da empresa postal entregará os votos en custodia nas 3.952 mesas electorais distribuídas nos 2.400 locais electorais dos 313 municipios de Galicia.

Outro grupo de traballadores fará chegar ás mesas electorais aqueles votos por correo que puidesen recibirse durante o transcurso da xornada.

Por último, un terceiro grupo de traballadores recollerá o denominado terceiro sobre das mesas electorais de todos e cada un dos colexios electorais de Galicia co resultado final do escrutinio.

CARTÓNS CENSALES E PROPAGANDA

A colaboración de Correos nas Eleccións ao Parlamento de Galicia esténdese tamén á repartición dos cartóns de inscrición no censo e aos envíos de propaganda electoral, ademais das comunicacións a membros das mesas electorais e o envío aos concellos da lista do censo.

A Sociedade Estatal distribuíu 2.234.140 cartóns censales remitidas polo Instituto Nacional de Estatística aos fogares dos cidadáns con dereito a voto, nas que figuran os datos da súa inscrición no censo, así como o colexio electoral e a mesa de votación que lles corresponde.

Ademais, durante o período da campaña electoral –desde o 26 de xuño até este 10 de xullo, Correos repartiu os envíos de propaganda electoral dos diferentes partidos e coalicións que concorren aos comicios galegos.