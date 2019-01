Un total de 372 persoas faleceron en 2018 por afogamento, 49 delas en Galicia

Os espazos acuáticos españois cobraron a vida por afogamento de 372 persoas ao longo de 2018, o que supón 109 menos que o ano anterior, segundo desvelou o Informe Nacional de Afogamentos (INA), elaborado pola Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo. Delas 49 morreron en Galicia, cifra que a sitúa como terceira comunidade con máis vítimas.

O factor determinante deste descenso na cifra de falecementos por afogamento débese, segundo os expertos, ao atraso no comezo do uso das praias españolas debido ao mal tempo que se prolongou durante os primeiros meses do ano, incluídas as vacacións de Semana Santa.

Por tanto, as 372 mortes rexistradas o ano pasado coloca a 2018 no ano co menor número de mortes desde que en 2015 a Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo comezou a realizar o INA ante a "ausencia" dunha estatística oficial en tempo real sobre as mortes nos espazos acuáticos.

Así, ao longo deste catro anos, 2017 foi o que máis falecidos rexistrou (481), seguido de 2016 (437) e 2015 (415). De feito, o ano pasado foi o único que baixou dos catrocentos mortos, cos 372 rexistrados.

CANARIAS, CON MÁIS MORTES. Por comunidades autónomas, o informe reflectiu que en Canarias se produciron o pasado ano 55 mortes, o 14,8 por cento do total, o que situou a este territorio por diante de Andalucía, onde se deron 52 falecementos, Galicia (49), Illas Baleares (42), Cataluña (41), Comunidade Valenciana (37), Castela e León e País Vasco (14, ambos os), Murcia (12) e Asturias (11).

Con nove falecidos acabaron o ano Cantabria e Aragón; con oito Castela-A Mancha e a Comunidade de Madrid; con catro Navarra; con dous Ceuta, Estremadura e A Rioxa; e cun Melilla.

O mes no que máis mortes se produciron foi agosto (65), o que, unido ás 60 de xullo e as 52 de setembro, sitúa a época estival co 47,6 por cento das producidas no total do ano. Pola contra, o mes con menos falecidos foi febreiro, con 7. O perfil da persona morta por afogamento nun espazo acuático español foi o dun home (77%), de nacionalidade española (75%), de máis de 45 anos (65,9%, aínda que o 40,1% é maior de 65), que morre nunha praia (44%), ou en calquera caso nun lugar que carece de vixilancia (83%), entre as 10.00 e as 18.00 horas (60,3%).