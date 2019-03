Un total de 24 ambulancias picadas entre este luns e este martes debido á folga no sector

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 contabiliza un total de 24 ambulancias asistenciais de soporte vital básico coas rodas picadas entre as 00.00 deste luns e as 12.00 do mediodía deste martes –primeiras dúas xornadas do terceiro tramo da folga no sector–, debido ás protestas dos traballadores para reclamar un novo convenio colectivo.

En concreto, segundo informa o 061 a través dun comunicado, os incidentes foron rexistrados en medios de transporte sanitario con base en Vigo (6 unidades danadas), Silleda (3), Pontevedra (2), Ponteareas (2), O Porriño, Verín, Rianxo, Mazaricos, Lalín, Melide, Sada, A Coruña, Ribeira, Muros e Caldas de Reis. Urxencias Sanitarias insiste en que "todos os vehículos se substituíron no menor tempo posible" e seguiron prestando o servizo "con normalidade".

Ademais, a 061 condena "firmemente as sabotaxes e actos vandálicos" durante esta folga que está prevista até as 23.59 deste domingo 10 de marzo e que prevé ser indefinida a partir do próximo día 20. En calidade de servizo esencial para a poboación, os servizos mínimos establecidos son do 100%.

PROTESTA NO HOSPITAL GIL CASARES

Precisamente, este martes tivo lugar unha protesta dos traballadores das ambulancias ás portas do Hospital Gil Casares de Santiago, onde acudiron o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, a visitar unha unidade de investigación contra o cancro.

Á chegada dos mandatarios autonómicos, os manifestantes gritaron cánticos nos que apuntan como "culpables" da situación ao Goberno galego e á patronal e piden a dimisión de Feijóo e de Vázquez Almuiña.

Este luns, día no que comezou o terceiro tramo da folga, tivo lugar unha reunión entre a Federación Galega de Empresarios de Ambulancias (Fegam) e os representantes sindicais que concluíu sen acordo pero cunha nova proposta por parte da patronal.

A CIG VE "INSUFICIENTE" A OFERTA DA PATRONAL

A través dun comunicado, a CIG celebra que a folga "está a dar resultados" dado o "avance" nunhas negociacións que o responsable do sector de transportes desta central sindical, Xesús Pastoriza, aínda ve "insuficientes". "Non se recupera o poder adquisitivo perdido que se foi acumulando no tres últimos anos de convenio", denuncia.

Concretamente, a nova proposta dos empresarios de cara ao novo acordo pasa por un incremento de salario de ao redor do 18% para os traballadores do sector, co engadido dunha paga lineal de 150 euros para todos os traballadores desde 2020 a 2022 que se percibiría nos meses de novembro deses anos.

Así, Pastoriza cre que esta oferta se limita "ao aspecto económico" e que, "aínda que xa se abriu o debate sobre o contrato en prácticas, aínda non se lle deu solución". E é que esta modalidade provoca, segundo a CIG, un "incremento adicional da precariedade" debido aos "baixos salarios" destes empregados, uns "60% inferiores" aos dos seus compañeiros, segundo a organización.

Así mesmo, o responsable de transportes da CIG sinala que a prevención de riscos é "esencial" para o novo convenio, xa que hai, de acordo ás súas cifras, un 13% de baixas por problemas músculo-esqueléticos, mentres que a media de toda Galicia se sitúa en torno ao 5%.

Ademais, esta organización reclama incluír "a obrigatoriedade de que vaian dous traballadores" na ambulancia cando haxa unha padiola, xa que –asegura– esta cuestión "non está contemplada" no transporte programado.