Galicia vivirá este miércoles otra jornada calurosa, aunque irá quedando progresivamente bajo la influencia de un embolsamiento de aire frío en capas altas situada al oeste de Portugal.

El miércoles amanecerá con nieblas en la costa y cielos poco nublados en general en el resto, pero con el avance de la jornada en el interior se formarán nubes y chubascos, que podrían ser en forma de tormenta, especialmente durante la noche.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un ligero aumento. Este martes volvieron a superarse los 30º en muchos puntos de la comunidad.

La máxima se registró en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras, con 38,3º. En la provincia de Lugo el pico estuvo en San Clodio de Ribas de Sil, con 36,6º, aunque los termómetros se situaron por encima de la barrera de los 30 en muchas localidades: 33º en Lugo ciudad; 34,9º en Monforte; 34,3º en Sarria; 32,2º en O Courel; 33,8º en Portomarín; 35º en Pantón; 31,5º en Cospeito; 30º en Vilalba y 30,5 en A Pontenova, por citar algunos ejemplos. Más fresco estuvo el día en la costa, con 21,6º de máxima en Burela o 21,8 en Ribadeo.

#Heatwave in #Spain and #Portugal

Temperatures 13 June topped 35°C in most parts of Spain, or 7 - 12 ºC ABOVE average (left), per @AEMET_Esp

The heat will spread to France

As a result of #climatechange, heatwaves start earlier and are more intense and frequent#BeatTheHeat pic.twitter.com/o0oQjmcXCG