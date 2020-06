Las tormentas descargan en Galicia casi 3.000 rayos en las últimas 24 horas

Las tormentas continuaron este lunes en Galicia, que hasta las 20.00 horas había contabilizado 427 rayos, tras registrar 2.381 en la pasada pasada jornada e inundaciones en algunas localidades como Vigo.

El domingo, la tormenta descargó rayos en el sur de la provincia y en la zona de O Salnés, como se muestra en la foto tomada por BlackFrameFilm en Sanxenxo. Este lunes, los rayos cayeron en múltiples puntos de la comunidad. En la provincia de Lugo, la tormenta afectó mayormente a la zona de A Montaña.

As vosas fotos:

Manuel Rial mandounos esta imaxe dos raios que viron en #Rianxo esta madrugada, exactamente ás 00:45 h. Grazas!

As tormentas movéronse de sur a norte polo litoral atlántico desde o #BaixoMiño ata a #CostadaMorte con chuvias significativas, como vemos no mapa. pic.twitter.com/AewTj0uiud