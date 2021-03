Tomé non cre que sexa o momento dunha renovación no PSdeG

O presidente da Deputación de Lugo, o socialista José Tomé, descartou este martes que o nomeamento do xa exalcalde de Ames, José Manuel Miñones, como novo delegado do Goberno en Galicia supoña unha posible renovación no liderado do PSdeG.

"Agora non estamos niso", respondeu Tomé antes de entrar ao pleno da institución provincial, no momento no que os xornalistas lle preguntaron sobre estes movementos.

Na súa opinión, os cambios no seo do partido veranse "cando sexa a etapa dos congresos". Ademais, lembrou como "hai uns días, nunha entrevista radiofónica" en Radio Nacional (RNE), o propio Miñones "dixo que non tiña aspiracións orgánicas".

"Aínda estamos lonxe do que sería o proceso da xente que se queira propor para optar a distintos cargos orgánicos do partido e, cando toque, falaremos diso. Só toca desexarlle o mellor á fronte da delegación do Goberno en Galicia", resolveu.

En calquera caso, o presidente da Deputación de Lugo aproveitou tamén "para agradecer ao compañeiro Javier (Losada) o labor que fixo todos estes anos á fronte da Delegación do Goberno en Galicia", desde que Pedro Sánchez chegou á Moncloa en 2018.

E é que con Losada, engadiu Tomé, tivo "a ocasión de colaborar estreitamente". "E tamén teño a sorte de coñecer ao novo delegado do Goberno, José Miñones, desde hai tempo e estou convencido que tamén vai facer un excelente labor. Xa a fixo como alcalde de Ames e vaina facer neste posto institucional que lle encarga o Goberno de España", afirmou.

Finalmente, desexoulle "toda a sorte do mundo e que faga un bo labor institucional, que é a que lle corresponde agora mesmo.