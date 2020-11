Todos os grupos reclaman información "clara" sobre como actuar se se é positivo

O tres partidos con representación no Parlamento de Galicia reclamaron á Xunta o inicio dunha campaña informativa "clara, directa e áxil" para "aclarar" á poboación os protocolos a seguir nos casos de positivos de covid-19 e contactos con positivos, "para facilitar a comprensión do que se debe facer en cada unha das situacións habituais".

A demanda, aprobada este xoves na comisión de sanidade a iniciativa do PSOE, recibiu o apoio de PP e BNG, e tamén require "unificar os criterios de acción e decisión das áreas sanitarias, para axudar a difundir as necesidades no comportamento poboacional ante positivos e contactos con positivos", para que a cidadanía teña "claridade sobre o que facer en cada situación".

O socialista Julio Torrado foi o encargado de defender esta proposición non de lei, para o que mostrou o seu convencemento de que se pedía aos membros da comisión que explicasen que cren que hai que facer en caso de ser positivo en coronavirus ou estar en contacto cun, cada un diría unha cousa distinta.

A nacionalista Montse Prado coincidiu en que é "preciso coñecer os criterios" co obxectivo de favorecer o rastrexo dos contagios. Pola súa banda, mostrouse preocupada pola "improvisación" do Goberno galego e o seu "comportamento erráticos".

A popular Marta Rodríguez-Vispo, na súa quenda, explicou que os protocolos "son dinámicos en función da experiencia" e ha justificado os "cambios" e as "actualizacións" debido ás novas evidencias.

En concreto, referiuse á instrución dada a médicos de atención primaria para que non pidan probas PCR de contactos estreitos "para evitar duplicidades" con respecto ao centro de seguimento" e tamén para non restar tempo á atención sanitaria do facultativo.

En calquera caso, deu a razón ao parlamentario do PSdeG porque "quizais hai moitísima información", para o que aludiu ao que se pode ler só na páxina web do Sergas.

"Información non nos falta, pero quizais non está de máis facer unha campaña un pouco máis concisa e clara para chegar ao público xeral", admitiu.

Neste sentido, tamén se mostrou "de acordo" coa necesidade de unificar criterios, antes de insistir en que "non hai dúbida de que en Galicia se está manexando a pandemia razoablemente ben".

"As decisións a toma un comité clínico, con nome e apelidos. Sábese quen é e son os que toman estas decisións, e a xestión está a ser razoablemente boa", concluíu.

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Na mesma comisión, con todo, foi rexeitada polo voto en contra do grupo maioritario do Partido Popular outra iniciativa do PSOE que solicitaba manter o servizo de axuda no fogar extraordinario e prorrogalo ata que a pandemia quede controlada.

O texto foi defendido por Marina Otero, quen fixo fincapé no "vital" deste servizo e chamou a reforzalo "hoxe máis que nunca", con "un refinanciamento xusto".

Por parte do Bloque, Olalla Rodil apostou tamén por que "se manteña" e engadiu que, en opinión do seu grupo, é preciso que "se aceleren os procesos de avaliación" dos diferentes graos. E "se é necesario reforzar con máis contratación, que se faga", dixo.

Na súa quenda, o deputado do PP Alberto Pazos Couñago avogou polo "esforzo de todas as administracións" ante as actuais circunstancias, ao incidir en que "os concellos tamén teñen que arrimar o ombreiro" e contan con remanentes "precisamente para estas situacións extraordinarias derivadas da covid".

"O que non é razoable é que unha persona estea a recibir dous recursos", avisou, co exemplo da prestación de comida e/ou terapia en casa e en centros.