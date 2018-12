"Todos los grandes proyectos de Lugo llevan el sello de la Xunta"

¿Qué objetivos se marca el PPdeG para las próximas municipales?

Cualquier votante de las mareas de Podemos ve que no es nada nuevo sino viejo y que su fractura interna imposibilita un proyecto; el PSOE es un partido desdibujado que nada tiene que ver con aquel que cohesionaba España; y el BNG intenta sumar los votos que no logra en Galicia con Bildu y ERC, a los que ningún gallego debe nada. Es una época de gran inestabilidad, pero hay una oportunidad a través del voto a un partido previsible que busca unir a los gallegos. El PPdeG lo tiene más difícil que nadie porque tiene que ganar, no esperar a que otro no logre mayoría absoluta. Pese a ello, queremos recuperar el gobierno de las cuatro diputaciones y nos gustaría gobernar en tres o cuatro ciudades.



Pese a lo visto en Andalucía, ¿sigue defendiendo que debe gobernar el que gana las elecciones?

Es una de las reformas urgentes para recuperar la credibilidad de las instituciones dado que partidos como Podemos o los independentistas llevan cuatro o cinco años con una estrategia clarísima para destruirla. Es más necesario que nunca reformar la ley electoral para que, en los concellos, quien encabece la lista más votada se convierta automáticamente en alcalde. Debe haber un plus para el partido que saca más votos para garantizar la gobernabilidad. Lo hacen nuestros amigos portugueses y les va bien.

¿Solo para los concellos?

También en las comunidades y en el Congreso, pero en los ayuntamientos está más claro, para acabar con los partidos oportunistas. Muchos alcaldes podrían hacer muchas cosas pero no se atreven al no tener mayoría absoluta, por ejemplo con los PXOM; hay ciudades sin planes urbanísticos porque no quieren aprobarlos y tuvo que salir la Xunta a su rescate. Si blindas la gobernabilidad de los alcaldes estoy seguro de que se harían muchas más cosas que están por hacer y que no se hacen.

Gente de PSOE, PP y Podemos contraria al modelo de nación de Sánchez le votó a Vox: aquí no se da este escenario

¿Cómo ve a Carballo en Lugo?

Fue nuestra primera opción para activar la alcaldía. Tenemos que ser capaces de explicar dos cosas a los lucenses: que todos los grandes proyectos de la ciudad llevan la firma de la Xunta y que la fragilidad y división en el gobierno municipal y provincial es algo inaudito. Lugo es una ciudad paralizada, el antimodelo.

"El PP debe ser un partido de centro en el que quepan derecha y socialdemocracia"

El PP tiene ahora competencia por la derecha y por el centro. ¿Cómo se navega en esta situación? ¿Quien lleva el timón del partido va hacia buen puerto?

El PP hizo una renovación en 45 días, un tiempo récord, después de un trauma político importante: la primera vez que triunfa una moción de censura contra un presidente que ganó dos veces las elecciones y siete días después de aprobar unos presupuestos que acreditaban una estabilidad para todo 2018. Y el PP afrontó esa situación manteniendo la unidad y acometiendo un cambio generacional. Pablo Casado tiene una enorme vocación política y fue importante para que el PP tuviese en Andalucía un resultado no bueno, pero sí digno. Vamos a darle tiempo a los líderes políticos.



¿Pero no teme que en su giro a la derecha se descuide el centro?

Yo creo que el PP, desde su refundación, es un partido de mayoría y los partidos de mayoría tienen que mantenerse en el centro. El PP tiene que ser un partido de amplio espectro centrista, donde quepa el centro derecha y la socialdemocracia, que en este momento no hay en España.



¿Qué impacto puede tener Vox en el tablero político de Galicia?

Eso solo lo pueden saber los gallegos. Pero Vox es un partido que nace en 2012 o 2013 y que no tuvo relevancia política hasta Andalucía, donde lo votaron andaluces del PSOE, el PP y Podemos que no están de acuerdo con el modelo de nación que quiere implantar el señor Sánchez, si es que quiere mantener la nación española. Es evidente que ese escenario no se da en Galicia, donde el PPdeG es la garantía de que no gobiernen el nacionalismo de las mareas o del Bloque. Nuestro proyecto político desde Albor, Fraga y ahora conmigo mantiene una coherencia ideológica en tres puntos: unidad de la nación española, igualdad real de todos los españoles y estado de las autonomías.