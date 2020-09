Todos los ediles de Ourense salvo Jácome y Ojea piden la dimisión del alcalde

El pleno del consistorio de Ourense, incluido los ediles díscolos del grupo de Democracia Ourensana, a excepción del propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal, Armando Ojea, han sacado adelante una moción para pedir la "dimisión inmediata" del regidor, quien ha manifestado ser víctima de "una traición" y ha rechazado la petición de mostrar las cuentas de su partido, Democracia Ourensana.

La moción impulsada por el BNG ha sido apoyada por los ediles del PP, PSOE, BNG, Cs y los críticos con la gestión del alcalde, que ha mostrado su "absoluta tranquilidad" frente a las acusaciones que existen contra su gestión económica de su formación.

En su intervención durante el pleno, en el que está cada vez más arrinconado –con el único apoyo de Armando Ojea–, Pérez Jácome ha rechazado mostrar las cuentas ya que "no estamos hablando de dinero público" sino de la formación política y ha arremetido contra la petición solicitada por el popular Jesús Vázquez.

"Es el colmo que el Partido Popular, el mismo partido de la Gürtel, pida que enseñe las cuentas del partido cuando que no se está hablando de dinero público sino del partido", ha zanjado Jácome, quien ha insistido en que las cuentas exclusivamente "competen al Tribunal de Cuentas" y al partido.

Estas afirmaciones se producen a raíz de la moción impulsada por el partido nacionalista, en la que todos los grupos han pedido la dimisión del alcalde tras la crisis abierta en el gobierno municipal a raíz de la denuncia presentada por cinco ediles de su propio partido por posibles irregularidades en las cuentas y la posterior salida del PP del acuerdo de gobierno.

En concreto, el portavoz del BNG, Luís Seara, ha pedido su dimisión tras acusarle de utilizar el consistorio como si fuese "su finca particular" y que el PP pase a la oposición como "corresponsable" de esta situación generada que afecta a la "gobernabilidad" de la ciudad.

"No estamos hablando sólo de un problema de alcalde sino que Ourense precisa de una regeneración", liderada por un gobierno progresista y así poner fin a "prácticas caciquiles", ha continuado el nacionalista.

Seara ha acusado al presidente de la diputación de Ourense, Manuel Baltar, de haber sido "diseñador de la estrategia" con el apoyo del presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, "que ha bendecido esta operación" y del propio exportavoz de DO Miguel Caride.

En esta línea, el portavoz del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, ha instado a ambas formaciones a que den "un paso a un lado" tras "el fracaso" del pacto de gobierno, del que ha responsabilizado tanto a DO como al PP y permitan garantizar la gobernabilidad.

Para Ciudadanos, en este momento está juego "el futuro de Ourense" y por ello ha apelado a la responsabilidad de todas las formaciones, en especial, PP y PSOE a fin de buscar soluciones que pasarían únicamente, ha dicho José Araújo, por ofrecer "un futuro con garantías" o continuar "con este circo".

"Ourense es el único caso en que un ayuntamiento del Estado de más de 100.000 habitantes que es gobernado por dos personas", ha abundado Seara (BNG), quien ha cuestionado que el ayuntamiento pueda ser gobernado únicamente "entre dos colegas" después de no haber sido capaz de gobernar con mayoría absoluta.

Frente a las duras críticas de los portavoces de todos los grupos municipales, el regidor orensano se ha defendido, cargando contra los "traidores" de su propio grupo de gobierno y contra el PP y ha rechazado enseñar las cuentas de Democracia Ourensana.

“Ni al PP, ni al BNG, ni a la ciudadanía", ha sentenciado Jácome.

Además, a través de sus redes sociales ha vuelto a arremeter contra los díscolos de su propia formación, a los que ha definido como "cuatro traidores" del "tamallazo".

"Los cuatro díscolos de DO rompieron la disciplina de voto de partido y están alineando sus votos con el PP en la sesión plenaria. Ya es oficial. Hablamos de tránsfugas que roban la voluntad de las urnas: Miguel Caride, Manolo Fórum, María Dibuja y Maite Rodríguez", ha publicado en las redes sociales de su formación Democracia Ourensana.

Feijóo: "Yo no sería un estorbo"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este viernes, aunque con el matiz de que él no puede "dar clases" acerca de lo que han de hacer los demás, que desde luego en su caso no sería un "estorbo" para una ciudad como Ourense, "a la que tanto quiero y a la que tenemos que servir".



"Si estoy en la situación del actual alcalde, sin grupo mayoritario, sin siquiera poder tomar decisiones y acuerdos, ni reunir a la comisión de gobierno", no reaccionaría como lo está haciendo el primer edil, ha dicho, que continúa al frente con Armando Ojea como segundo, el único concejal –ahora teniente alcalde– que sigue estando a su lado frente a cinco críticos.