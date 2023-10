Es abogado del Estado y, a la vez, vicepresidente del Círculo Escéptico. Hijo del exconselleiro Víctor Vázquez Portomeñe y de la escritora Otilia Seijas, Juan José iba para científico pero, al final, eligió Derecho. Su afán ahora es derribar ideas, mitos o terapias sin base científica. Lo hace desde el Círculo Escéptico.

Llegar a abogado del Estado imprime carácter. ¿Qué lo llevó, desde ahí, a meterse en un círculo al que llaman escéptico?

No son cosas irreconciliables. Una de las principales directrices de la abogacía es combatir el engaño, además de tener un pensamiento crítico. Y, dentro de esto, están los engaños basados en la pseudociencia.

Juan José Vázquez-Portomeñe, en una bici estática en su casa. PEPE FERRÍN (AGN)

A estas alturas, será usted un descreído, por supuesto...

Practico el escepticismo científico, un movimiento que cobra fuerza en los años 70, cuando determinados hechos anormales comienzan a darse por buenos pero sin pruebas de su existencia.

Por ejemplo, ¿en qué cosas de este mundo no cree?

En todo aquello que no revista suficiente grado de prueba para comprobar que es así.

¿Tan importante es la pseudociencia como para hacer una organización en contra de ella?

La presencia de la pseudociencia es casi invisible pero es la base de muchos engaños que se difunden en las redes y los medios. Lo que hacemos, desde el Círculo Escéptico, es un tipo de combate contra el engaño y esto supone uno de los esfuerzos más relevantes en un mundo de información globalizada como en el que vivimos.

¿Es consciente de que la gente, por lo general, cree menos en los políticos que en la pseudociencia?

La credibilidad va por barrios. Está muchas veces en aquello que refuerza sus egos. En eso, se cree. Y esta teoría se puede aplicar tanto para la política como en la pseudociencia.

Díganos unos casos claros de lo que puede ser pseudociencia.

Las más presentes son las pseudociencias que sustentan falsas prácticas curativas. Entre ellas, la homeopatía, la acupuntura y la quiropraxia. Tienen unos fundamentos teóricos que pretenden basarse en científicos y no lo son porque no fueron sometidos a prueba y cuando lo fueron, fueron pruebas falsas.

¿Niega la homeopatía cuando está reconocida como una terapia en algunos países?

No todo lo que dicen las leyes es cierto ni acertado. La homeopatía está reconocida como medicamento por una directiva comunitaria de 2001. Los medicamentos homeopáticos son sometidos a una prueba específica pero solo para decir que no son nocivos y no es una prueba científica.



¿Qué opina de los ovnis? ¿Son pseudociencia pese a detectarse signos de vida en otros planetas?

No son pseudociencia porque los ovnis como tales existen dado que no todo lo que cruce el firmamento es identificable. Sin embargo, no hay pruebas de naves extraterrestres tripuladas y la existencia de vida en otros planetas no significa tampoco que nos visiten extraterrestres.

Dijo una vez que la astrología o el curanderismo no eran pseudociencia. Explíquenos esto.

Son algo peor, son engaños que se justifican con fuerzas mágicas. Son superchería, pero no dicen basarse en la ciencia por lo que no son pseudociencia.